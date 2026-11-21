▲구미시청 전경ⓒ구미시

경북 구미시가 2027년도 예산안으로 역대 최대 규모인 2조 4천640억 원을 편성하며 민선 9기 첫해 시정 운영의 청사진을 제시했다.

특히 일반회계가 처음으로 2조 원을 넘어선 데다 재정자립도까지 큰 폭으로 상승하면서 지역경제 회복과 도시 성장에 대한 기대감을 높이고 있다.

소상공인 지원과 창업 활성화부터 도로·교통망 확충, 문화·체육시설 조성, 청년 정착과 농업 경쟁력 강화까지 시민 생활과 직결된 분야에 재정을 집중 투입한다는 구상이다.

구미시는 21일 총 2조 4천640억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 구미시의회에 제출했다.

이번 예산은 2026년 당초예산 2조 2천320억 원보다 2천320억 원(10.39%) 늘어난 규모로, 구미시 역대 최대로서, 일반회계는 전년보다 2천270억 원(12.23%) 증가한 2조 830억 원으로 편성해 지방자치단체 예산 운영의 새로운 이정표인 '일반회계 2조 원 시대'를 열었다. 특별회계는 3천810억 원으로 전년보다 50억 원 증가했다.

눈에 띄는 대목은 재정 여건의 개선이다. 재정자립도는 2026년 26.09%에서 2027년 33.15%로 7.06%포인트 상승했으며, 여기에 지방채 379억 원을 조기 상환해 채무 부담을 줄이고 이자 비용 절감에도 나선다. 외형적인 예산 확대뿐 아니라 자체 재정역량과 재정운용의 안정성까지 높이겠다는 의지가 담겼다.

◆ 골목상권 살리고 창업 생태계 키운다

지역경제 분야에서는 골목상권과 소상공인 지원이 핵심이다. 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 소상공인 특례보증 50억 원, 구미사랑상품권 페이백 20억 원, 온누리상품권 페이백 20억 원을 편성했다.

구도심 상권에 활력을 불어넣을 구도심 리(RE):채움 프로젝트에도 15억 원을 투입한다. 민관협력형 배달앱 운영 5억 원, 상생점포 지원 1억원 등도 마련했다.

미래 성장동력인 창업 분야에도 힘을 싣는다. 구미시 NEW Venture 창업 지원과 구미형 TIP TOP 스타트업 육성사업에 각각 20억 원을 배정하고, 중소기업육성자금 이차보전금 30억 원, 스타트업제작센터 운영 3억 원 등을 편성했다. 창업부터 기업 성장까지 이어지는 지원체계를 구축해 지역에서 시작한 기업이 지역에 뿌리내릴 수 있도록 한다는 전략이다.

◆ 금오산부터 낙동강까지...문화·체육도시 기반 확충

시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 문화·관광·체육 분야 투자도 눈길을 끈다.

금오산 경관(불빛)분수 조성에 54억 원을 투입하고, 금오산 오토캠핑장 조성 20억 원, 구미라면관 조성 17억원, K-FOOD 페어링 구미로드 활성화 10억원 등을 편성했다. 지역 관광자원에 먹거리와 체험 콘텐츠를 접목해 체류형 관광 기반을 강화하겠다는 구상이다.

생활체육 인프라도 확대한다. 상모사곡국민체육센터 건립에 67억 원, 강변야구장 조성에 25억 원을 투입하며 천생산 키즈 챌린지파크 조성 12억원, 낙동강체육공원 축구장 조명타워 설치 10억원, 대성지 둘레길 조성 6억 원 등도 추진한다. 산동파크골프장 조성과 구미캠핑장 카라반 설치에도 각각 4억 원, 3억 원을 편성했다.

◆ 청년이 머물고 아이 키우기 좋은 도시로

인구감소에 대응하기 위한 청년·교육·복지 분야 예산도 대거 반영됐다.

기초연금 1천656억 원, 영유아보육료 530억 원 등 기본 복지에 재정을 투입하는 한편, 구미형 청년월세 지원 56억원, 청년근로자 결혼장려금 8억원, 청년도전지원사업 13억 원을 편성했다. 청년들이 주거와 일자리, 결혼 문제로 지역을 떠나지 않고 정착할 수 있도록 지원을 강화한다는 취지다.

출산축하금 35억 원과 거점병원 운영지원 4억원, 심뇌혈관질환센터 운영 3억원도 반영해 출산·양육 부담을 덜고 필수의료 기반을 보완한다.

미래인재 육성을 위한 투자도 이어진다. 대학과 함께하는 미래인재 양성 7억 원, 학교 특성화 프로그램 지원 6억 원, 전입 학생 학업장려금 5억 원, AI 코딩교육 프로그램 운영 3억 원 등을 통해 교육 경쟁력 강화에도 나선다.

◆ 막힌 도로 뚫고 주차난 해소...도시 이동환경 개선

도시 곳곳의 교통 불편을 해소하기 위한 도로와 주차 인프라 확충도 주요 과제다.

거의~대동아파트 간 도시계획도로 개설에 58억 원, 상모~사곡 간 도로 확장에 43억 원, 도량~지산 간 도시계획도로 개설에 30억 원을 편성했다. 인동도시숲길과 문화로 전선 지중화에도 각각 17억 원, 8억 원을 투입해 보행환경과 도시 경관을 개선한다.

주차 문제 해결을 위해 화물자동차 공영차고지 조성 35억 원, 산업단지 주차·편의시설 확충 42억 원, 금리단길 공영주차장 조성 43억 원, 올림픽기념관 주차타워 조성 20억 원을 배정했다. 대경선 예비차량 구매 23억 원과 공영자전거 도입·운영 3억 원도 포함됐다.

◆ 쾌적한 생활환경과 농촌 경쟁력에도 투자

시민들의 생활환경 개선을 위한 예산도 빠지지 않았다. 일반쓰레기 수집·운반에 97억 원, 재활용품과 대형폐기물 수집·운반에 89억 원을 편성하고 생활폐기물 소각시설 증설 민간투자사업에도 16억 원을 투입한다.

구미시립중앙도서관 리모델링에 33억 원, 평생학습원 대강당 환경개선에 23억 원을 배정했으며, 마을단위 LPG 배관망 구축 21억 원, 육교 승강기 설치 12억원 등 생활밀착형 사업도 추진한다.

농업 분야에서는 푸드테크연구지원센터 구축에 114억 원을 투입하는 것이 눈에 띈다. 친환경농산물 학교급식 지원 90억 원, 산동읍 농촌중심지 활성화사업 37억 원, 선산 산림휴양타운 지방정원 조성 26억 원 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 농촌 정주환경을 개선할 계획이다.

청년농업인 영농정착 지원 10억 원과 벼 병해충 방제 지원 13억 원, 농촌현장맞춤형 영농대행단 운영 7억원 등도 편성해 농업인의 경영 부담을 덜고 농촌 활력을 높이는 데 힘을 보탠다.

김장호 구미시장은 "민선 9기 첫해인 2027년 역대 최대 규모의 예산과 일반회계 2조 원 시대를 맞이한 만큼 골목경제 활성화와 창업 기반 강화, 도시 인프라 확충, 정주여건 개선 등 시민 생활과 밀접한 분야에 재정투자를 확대하겠다"며, "시민들이 일상에서 변화를 체감하고 구미의 성장잠재력과 미래 경쟁력을 높일 수 있도록 지속가능한 도시 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 구미시가 제출한 2027년도 예산안은 제301회 구미시의회 정례회 심의를 거쳐 다음달 14일 최종 확정될 예정이다.