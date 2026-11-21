도널드 트럼프 미국 대통령이 사임한 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 공개적으로 촉구했다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 백악관 기자회견에서 "젠슨은 좋은 사람이고 몇 가지 잘못된 결정을 내렸지만 뛰어난 인물"이라며 "깊이 사과하고 복귀하기를 바란다"고 말했다.

그는 그러면서 "젠슨에게 두 번째 기회가 주어졌으면 좋겠다. 복귀하는 모습을 보고 싶다"며 "세계에서 가장 똑똑한 사람 중 하나인데 그가 어디로 가야 하겠느냐"고 덧붙였다.

그는 또한 황 전 최고경영자를 두고 "블랙웰이라는 제품을 만들어냈고, 우리는 이를 지키기 위해 매우 열심히 싸우고 있다”며 "젠슨이 두 번째 기회를 얻기를 바란다. 미국은 두 번째 기회를 주는 나라"라고 강조했다.

황 전 CEO는 최근 복수의 여성과 혼외관계를 맺었다는 보도가 이어지면서 CEO 자리에서 물러났다. 황 전 CEO는 사임 닷새 만인 지난 17일 이사회가 원한다면 CEO로 복귀할 의향이 있다고 밝혔지만 이사회 측은 복귀를 추진할 의사가 없다고 거부했다.