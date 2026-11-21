▲영진전문대가 지난 20일 대구공산중학교 학생 161명을 대상으로 대학 내 실습실과 교육시설을 활용한 진로체험 프로그램을 운영하고 있다ⓒ영진전문대

교실에서 책으로만 접하던 직업의 세계가 대학 캠퍼스에서 생생한 체험으로 펼쳐졌다. 유아교사부터 군인, 사회복지사, 동물보건사, 뷰티 전문가까지. 중학생들이 대학의 전문 실습시설을 누비며 다양한 직업을 직접 경험하고 자신의 미래를 그려보는 시간을 가졌다.

영진전문대학교가 지역 청소년들에게 대학의 교육 인프라를 개방하고 직업체험 기회를 제공하는 교육기부 활동으로 호응을 얻었다.

영진전문대는 지난 18일부터 20일까지 사흘간 대구북중학교와 울릉중학교, 공산중학교 학생 161명을 대상으로 대학 내 실습실과 교육시설을 활용한 진로체험 프로그램을 운영했다.

이번 프로그램은 중학생들이 막연하게 생각하던 미래 직업을 직접 경험하면서 자신의 흥미와 적성을 발견하고 진로 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 마련됐다. 이는 대학이 보유한 학과별 전문 교육환경을 활용해 직업에 대한 설명에 그치지 않고 실제 업무와 연관된 활동을 경험하도록 한 것이 특징이다.

첫날 18일에는 대구북중학교 학생 48명이 캠퍼스를 찾아, 유아교육과에서는 '유아교사 체험'을, 국방군사계열에서는 '미래 군인 체험'을 진행해 학생들의 관심을 끌었다.

▲영진전문대가 지난 20일 대구공산중학교 학생 161명을 대상으로 대학 내 실습실과 교육시설을 활용한 진로체험 프로그램을 운영하고 있다ⓒ영진전문대

유아교사 체험에 참여한 학생들은 유아교육기관의 역할과 교사의 업무를 알아보고 현장에서 활용되는 만들기 활동을 경험했으며, 국방군사계열에서는 군인의 역할과 각 군의 편성, 주요 임무, 무기체계 등을 살펴보고 사격 체험에도 참여하며 군인의 직업세계를 가까이에서 접했다.

19일에는 울릉중학교 3학년 학생 46명이 대학을 방문해, 뷰티융합과에서 자신의 이미지와 개성을 이해하는 퍼스널컬러 체험이 진행됐고, 국방군사계열에서 군 조직과 임무를 알아보는 시간을 마련했다. 학생들은 두 프로그램을 번갈아 체험하며 서로 다른 직업 분야의 매력을 비교해 보는 기회를 가졌다.

마지막 날인 20일에는 공산중학교 3학년 학생 67명이 참여해 체험의 열기를 이어갔다.

이날은 선택할 수 있는 직업 분야도 한층 다양했다. 오전에는 국방군사계열의 미래 군인 체험을 비롯해 사회복지사의 역할을 알아보는 사회복지과 직업체험, 동물보건사의 업무를 경험하는 동물보건과 진로체험이 진행됐다.

오후에는 유아교육과의 유아교사 체험과 뷰티융합과의 스킨케어 및 헤어스타일링 체험이 이어졌으며, 학생들은 전공 교수진의 설명을 듣고 직접 실습에 참여하면서 각 직업이 요구하는 전문성과 실제 업무를 이해하는 시간을 가졌다.

특히 이번 프로그램은 유아교육과 국방, 사회복지, 동물보건, 뷰티 등 서로 다른 분야를 한자리에서 경험할 수 있도록 구성해 학생들에게 폭넓은 진로 탐색의 기회를 제공했다는 점에서 의미가 있다. 이는 단순히 직업을 소개하는 데 머물지 않고 대학의 전공 교육과 실습 현장을 연결해 청소년들이 미래 직업을 구체적으로 상상할 수 있도록 했다.

영진전문대 관계자는 "중학생 시기는 자신의 흥미와 적성을 발견하고 미래 진로를 고민하기 시작하는 중요한 시기"며. "이번 체험이 학생들이 다양한 직업의 가치를 이해하고 자신의 꿈과 가능성을 발견하는 계기가 됐기를 기대한다"고 말했다.

이어 "대학이 보유한 우수한 교육 인프라와 전공별 전문성을 지역사회와 나누고 청소년들의 진로 설계와 지역 인재 양성에 기여할 수 있도록 교육기부 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.