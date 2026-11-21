▲칠곡경북대학교병원 대장항문외과 박준석 교수ⓒ칠곡경북대학교병원

수술의 부담은 줄이고 환자의 회복은 앞당길 수 있을까. 환자에게 보다 안전한 수술 환경을 제공하기 위해 의료 현장의 경험을 첨단 기술과 접목해 온 의사가 정부 표창을 받았다.

칠곡경북대학교병원 대장항문외과 박준석 교수가 의료기술 연구개발과 첨단 수술기술 혁신에 기여한 공로로 최근 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

이번 수상은 과학기술과 연구개발 분야 발전에 기여한 유공자를 대상으로 이뤄진 것으로, 박 교수는 임상 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 수술의 효율성과 안전성을 높이는 연구를 꾸준히 이어온 점을 높이 평가받았다.

박 교수의 연구 방향은 분명하다. 수술 과정에서 환자가 겪는 부담을 최소화하고 수술 이후에는 보다 안전하고 빠르게 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕는 것이다.

이를 위해 최소침습 수술의 효율성과 안전성을 높이는 연구를 비롯해 내시경 보조 및 수술보조기술, 장문합부 보호, 유착 방지, 수술 후 통증과 염증 관리 등 환자의 치료와 회복에 직접 영향을 미치는 다양한 분야를 연구해 왔다.

특히 주목되는 분야는 인공지능(AI)을 활용한 수술보조기술이다. 박 교수는 대학과 연구기관, 의료기관 등과 공동연구를 진행하며 AI 기반 수술보조기술 개발에 참여하고, 전임상시험과 실제 수술환경 검증을 통해 기술의 임상 적용 가능성을 높이는 데 힘써왔다.

연구실에서 개발한 기술이 실제 수술 현장에서 얼마나 효과적으로 활용될 수 있는지 확인하는 과정까지 이어가며 기초 연구와 임상 현장 사이의 간극을 좁히고 있는 것이다.

관련 분야의 지식재산 창출과 연구성과를 통해 국내 의료기술의 경쟁력을 높이는 데도 기여했다.

박준석 교수는 "앞으로도 임상과 연구를 연계한 지속적인 연구 활동을 통해 의료기술 발전에 기여하고, 환자들에게 보다 안전하고 수준 높은 의료서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

의료기술의 발전은 결국 환자의 안전과 삶의 질을 높이는 데서 의미를 찾는다. 임상 경험에 첨단 기술을 접목해 더 나은 수술 환경을 만들어 가는 박 교수의 연구가 환자 중심 의료혁신으로 이어질지 주목된다.