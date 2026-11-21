▲대구 서구와 서구청소년수련관이 최근 청소년수련관에서 서구미래교육지구 사업인 '2026 책과 함께 문학로드' 수료식과 낭독회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구서구

청소년들에게는 지역 문학을 통해 생각과 감성을 키울 기회를 제공하고, 주민들에게는 보다 공정하고 쾌적한 주차 환경을 마련하는 등 대구 서구가 교육과 생활환경 개선을 통한 지역 변화에 나서고 있다.

지역의 문화적 가치를 미래세대에 알리는 교육 프로그램과 일상에서 겪는 주차 불편을 해소하기 위한 행정 개선이 나란히 추진되면서 주민들이 체감할 수 있는 지역 밀착형 정책으로 눈길을 끌고 있다.

먼저 서구청과 서구청소년수련관은 최근 청소년수련관에서 서구미래교육지구 사업인 '2026 책과 함께 문학로드' 수료식과 낭독회를 개최했다.

올해 4월부터 약 7개월간 진행된 이 프로그램에는 청소년 15명이 참여해, 참가 학생들은 대구·경북 곳곳의 문학·역사 자원을 직접 찾아가 지역 문학작품의 배경과 의미를 살펴보고, 책 속에서만 접하던 문학을 현장 체험으로 경험했다.

이는 단순히 책을 읽고 감상하는 데 그치지 않고 지역의 문학적 자산을 직접 만나며 고장에 대한 이해와 관심을 넓혔다는 점에서 의미가 크다.

한 해의 활동을 마무리한 이날 행사도 청소년들의 개성과 감성을 보여주는 자리로 꾸며졌다. 체험 부스와 활동 결과 전시를 비롯해 시 낭독회와 축하공연 등이 이어졌으며, 특히 청소년들이 대구·경북 시인들의 작품을 직접 낭독하고 작품에 대한 자신의 생각과 감상을 발표해 참석자들의 관심을 모았다.

참가자들은 그동안의 탐방과 체험을 통해 쌓은 경험을 서로 나누며 문학을 매개로 소통하는 시간을 가졌다.

서구는 청소년들이 지역의 문화와 역사에 관심을 갖고 다양한 예술 활동을 통해 자신의 가능성을 발견할 수 있도록 관련 교육 프로그램을 이어갈 방침이다.

이와 함께 주민들의 일상과 밀접한 주차 문제 해결에도 행정력을 집중하고 있다.

▲서구청 인근 노상공영주차장 모습ⓒ대구서구

서구청은 그동안 무료로 운영해 온 서구청 인근 노상공영주차장 59면을 11월부터 유료화했다.

해당 주차장은 인근 아파트 준공에 따라 전통시장 이용객과 주택 밀집 지역 주민들의 주차 편의를 높이기 위해 생활도로 폭 확장 승인을 받아 조성됐지만, 무료 운영 과정에서 일부 이용자들이 불법 적치물로 주차 공간을 사실상 독점하거나 차량을 장기간 무단 방치하는 사례가 발생하면서 당초 조성 취지와 달리 주민과 전통시장 이용객들의 불편이 이어졌다.

특히 시장을 찾은 방문객들이 정작 주차할 공간을 찾지 못하는 등 무료 주차가 오히려 주차장 이용의 불균형을 초래한다는 지적이 제기됐다.

이에 서구청은 주민 안내를 거쳐 유료화를 시행하고 주차장 이용 질서 바로잡기에 나섰다.

운영시간은 평일 오전 8시부터 오후 6시까지 유료며, 야간과 주말, 공휴일에는 무료 개방한다. 필요한 시간대에 주차 공간을 효율적으로 이용하도록 해 전통시장 방문객과 인근 주민 모두의 편의를 높이겠다는 취지다.

권오상 서구청장은 "책과 함께 문학로드를 통해 청소년들이 지역 문학과 역사에 관심을 갖고 다양한 체험과 표현 활동으로 자신만의 생각과 감성을 키울 수 있었기를 바란다"며 "앞으로도 청소년들이 지역의 문화와 예술을 경험하고 자신의 가능성을 발견할 수 있는 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

이어 공영주차장 유료화와 관련해서는 "무료로 무분별하게 운영돼 온 공영주차장을 유료화함으로써 전통시장 이용객과 주민들이 보다 공정하고 쾌적하게 이용할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

문학을 통해 청소년의 미래를 키우고 주차질서 개선으로 주민의 현재 생활을 살피는 대구 서구의 두 가지 행정이 지역사회에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.