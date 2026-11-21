▲고령군청 전경ⓒ고령군

경북 고령군이 2027년 예산을 역대 최대 수준인 4천860억 원 규모로 편성하고 지역의 미래 성장동력 확보에 나섰다.

군민들의 일상을 지키는 복지와 안전 분야에 재정을 우선 배분하는 동시에 대가야 역사문화자원을 활용한 관광산업과 그린바이오 등 미래 특화산업에 투자를 확대하는 것이 핵심이다.

특히 한정된 재원을 무조건 늘리기보다 불필요한 지출을 줄이고 사업의 실효성을 따져 필요한 곳에 집중 투자하겠다는 재정운용 방향도 눈에 띈다.

고령군은 전년보다 149억원(3.15%) 증가한 4860억원 규모의 2027년도 당초예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 21일 밝혔다. 일반회계는 4726억원, 특별회계는 134억원이다.

이번 예산안은 대내외 경제 불확실성과 복지·안전 분야의 재정수요 증가에 대응하는 한편, 지역의 역사문화 자산과 산업적 강점을 미래 성장으로 연결하는 데 초점을 맞췄으며, 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 사회복지로, 전체 예산의 약 4분의 1에 해당하는 1201억원을 배정해 군민의 생활 안정과 복지 사각지대 해소에 힘을 싣는다.

환경 분야에는 564억원, 농림해양수산 분야에는 774억원을 편성했으며, 문화·관광 분야에도 410억원을 투입해 지역의 역사문화자원을 활용한 관광 경쟁력 강화에 나선다. 아울러 공공질서와 안전 분야 274억원, 국토·지역개발 분야 290억원 등 생활환경과 지역 기반시설 확충에도 재정을 배분했다.

◆ 군민 안전부터 생활 불편 해소까지...지역 기반 다진다

군민들이 일상에서 체감할 수 있는 안전·생활 인프라 사업도 주요 투자 대상이다.

자연재해위험개선지구 정비사업에 170억원을 편성해 집중호우와 각종 재난에 대비하고, 쌍림 안림지구 마을하수도 설치사업에 67억원을 투입해 농촌 생활환경을 개선한다.

대가야읍 복합커뮤니티 조성사업에도 80억원을 배정했다. 주민들이 가까운 생활권에서 다양한 문화·복지 서비스를 이용할 수 있는 지역 거점 공간을 마련한다는 계획이다.

◆ 대가야 역사문화에 관광을 입히다

고령의 대표 자산인 대가야 역사문화자원을 관광산업으로 연결하기 위한 투자도 본격화한다.

낙동강 문화권 에코뮤지엄 조성사업에 85억원, 역사문화권 정비사업에 63억원을 편성했다. 고령 세계유산 탐방거점센터 건립에도 8억원을 투입한다.

지역 곳곳에 흩어진 역사문화자원을 체계적으로 정비하고 관광객들이 고령의 역사와 문화를 보다 깊이 경험할 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.

단순히 유적을 둘러보는 관광에서 벗어나 역사와 자연, 문화가 어우러지는 체류형 관광으로 발전시킬 수 있을지 주목된다.

◆ 농업도 첨단산업으로,,,그린바이오에 미래 투자

지역 산업의 체질을 바꾸기 위한 미래산업 투자도 눈길을 끈다.

그린바이오소재 산업화시설 구축에 53억원을 편성해 농업과 첨단기술을 결합한 신산업 육성에 나선다. 고령군 뿌리산업 리빌딩 프로젝트에는 10억원, 차세대 식물 엑소좀 기술개발에는 3억원을 반영했다.

전통적인 농업과 제조업 중심의 산업구조에 첨단기술을 접목해 새로운 부가가치를 창출하고 지역 산업의 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

특히 그린바이오 분야는 지역 농업자원을 고부가가치 산업으로 연결할 수 있다는 점에서 향후 고령의 새로운 성장동력으로 자리 잡을지 관심을 모은다.

고령군은 이번 예산 편성 과정에서 관행적이고 비효율적인 지출을 정비하고 사업별 필요성과 집행 가능성을 꼼꼼히 검토했다고 설명했다. 이는 여러 해에 걸쳐 추진하는 사업은 사전절차와 집행 일정을 고려해 우선 필요한 사업비만 반영하는 등 재정 효율성도 높였다는 입장이다.

고령군 관계자는 "어려운 재정 여건 속에서도 군민 생활에 필요한 복지·안전 분야 예산을 우선 반영하고 지역의 미래 성장 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다"며, "앞으로도 국·도비 등 외부재원 확보와 효율적인 재정운용을 통해 한정된 재원이 군민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 고령군의 2027년도 당초예산안은 군의회 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.