▲재능시낭송협회 경북지회 11월 정기 '재능목요시낭송회' 개최 안내 포스터ⓒ재능시낭송협회 경북지회

누군가에게는 사랑의 기억이고, 누군가에게는 살아온 인생의 한 페이지다. 오래도록 마음속에 간직해 온 시 한 편이 목소리를 타고 늦가을 저녁을 물들인다.

시를 읽는 사람과 듣는 사람이 한자리에 모여 문학의 감동을 나누는 특별한 무대가 구미 금오산 자락에서 펼쳐진다.

재능시낭송협회 경북지회(회장 김용일)는 오는 26일 오후 6시 30분 구미시 산책길 85 팔팔순두부 2층 카페에서 11월 정기 '재능목요시낭송회'를 개최한다.

'詩로 함께한 시간, 시로 남는 우리'주제로 열리는 이번 낭송회는 시를 통해 서로의 삶을 돌아보고 문학으로 마음을 나누기 위해 마련됐으며, 낭송자들이 각자의 인생에서 특별한 의미를 지닌 애송시와 자작시 등 모두 13편을 3부에 걸쳐 들려준다.

김미화의 사회로 진행되는 무대는 황봉욱이 부르는 정수라의 노래 '어느 날 문득'으로 문을 연다.

1부 '시, 마음에 스며들다'에서는 김봉임이 윤봉구의 '가슴이 아름다운 사람'을 낭송하고, 박근조는 정호승의 '산산조각'으로 관객들과 만난다. 이어 박윤희가 도종환의 '흔들리며 피는 꽃'을, 고남민이 문정희의 '삶의 옆구리'를 낭송하며 삶의 아픔과 희망을 시어로 풀어낸다.

2부 '삶의 길목에서 만난 시'는 세월과 인연, 삶의 의미를 되짚는 무대다.

이숙경이 유안진의 「세월은 아름다워」를, 송현일이 한용운의 '나룻배와 행인'을, 정연숙이 김종길의 '성탄제'를 들려준다. 안성환은 자작시 '고독'을 직접 낭송하며 자신만의 문학적 감성을 전한다.

마지막 3부 '시로 남는 아름다운 인연'은 박상봉 시인의 자작시 '늦가을 단풍'으로 시작해 가을의 정취를 더한다.

이어 김전혜가 윤동주의 '별 헤는 밤'을, 이송진이 이기철의 '내가 만난 사람은 모두 아름다웠다'를 낭송한다. 손예섬은 이문재의 '오래된 기도'를, 이지희는 박인환의 「목마와 숙녀」를 들려주며 깊어가는 가을밤을 문학의 여운으로 채운다. 홍성윤이 부르는 윤도현의 '가을 우체국 앞에서'는 이날 행사의 마지막을 장식한다.

이번 낭송회는 유명 시인의 작품뿐 아니라 낭송자들의 자작시와 노래까지 어우러져 각기 다른 삶의 이야기와 감성을 만날 수 있다는 점에서 기대를 모은다. 화려한 무대장치 대신 사람의 목소리와 시어가 중심이 되는 작은 카페 공연이라는 점도 매력이다.

재능시낭송협회 경북지회는 2010년 전국 시낭송 경연대회 수상자들을 중심으로 창립됐다. 이후 매달 마지막 목요일 정기 낭송회를 비롯해 시인 초청 토크와 찾아가는 시낭송회 등을 꾸준히 이어오며 지역 문학의 저변 확대에 힘써왔다.

지난 10월에는 구미문화예술회관에서 한용운의 시집 '님의 침묵' 발간 100주년을 기념하는 제15회 정기공연을 개최하는 등 공연장과 동네 카페를 오가며 시민들이 시를 가까이에서 만날 수 있는 무대를 만들어가고 있다.

시 한 편이 누군가에게는 위로가 되고, 또 다른 누군가에게는 잊고 지낸 추억을 불러오는 계절. 이번 목요시낭송회는 바쁜 일상에서 잠시 걸음을 멈추고 시 한 편에 마음을 기대어 보는 가을밤의 선물이 될 전망이다.