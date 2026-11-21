홍천남산유치원(원장 임미정)은 20일 긴밭들마을 어르신들과 함께 김장 체험 활동을 진행했다.

이번 김장에 쓴 배추는 지난 9월 원아들이 긴밭들마을 농장을 찾아가 마을 어르신들과 함께 심고 가꾼 작물이다.

▲긴밭들마을 어르신들과 함께 김장 체험. ⓒ홍천남산유치원

원아들은 지난 두 달간 배추가 자라는 과정을 관찰했으며 유치원 베란다 화분에 쪽파도 직접 심어 김장 재료를 준비했다.

이날 원아들은 마을회관을 찾아가 어르신들이 절인 배추에 양념을 버무리는 김장 과정에 참여했다.

어르신들은 원아들에게 전통 음식인 김치의 우수성을 설명하고 김치 담그는 요령을 전했다.

원아들은 어르신들과 대화를 나누며 세대 간 정을 쌓고 먹거리의 소중함을 배웠다.

임미정 홍천남산유치원 원장은 "단순한 일회성 체험이 아니라 아이들이 긴밭들마을 어르신들과 함께 땀 흘려 심고 가꾼 배추와 유치원에서 직접 키운 쪽파로 김치를 담가 뜻깊다"며 "마을 어르신들의 가르침 속에서 우리 전통문화의 소중함을 자연스럽게 배우는 시간이 됐다"고 말했다.

홍천남산유치원은 앞으로도 원아들이 마을 안에서 자연을 느끼고 이웃과 어우러지는 체험 활동을 이어가기로 했다.