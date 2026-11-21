이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구)은 지난 19일 열린 2027년도 관광국 당초예산안 심사에서 "관광국 당초예산안에 양구군 관련 관광개발사업이 단 1건"이라며 지역 균형 발전을 위한 예산 확대가 필요하다고 지적했다.

이병구 의원은 총 202쪽 분량의 2027년도 관광국 당초예산 사업설명자료 가운데 양구군을 사업 위치로 명시한 사업은 양구 후곡약수터 관광지구 개발 1건에 그쳤다며 이같이 밝혔다.

▲이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구). ⓒ강원특별자치도의회

해당 사업 예산도 올해 21억 700만 원에서 내년 10억 원으로 11억 700만 원(52.5%) 줄었다고 덧붙였다.

또 올해 당초예산에 9500만 원이 편성됐던 양구 파로호 주막할매 체험마을 조성사업 역시 내년 예산안에 전혀 반영되지 않았다고 설명했다.

이병구 의원은 "양구군은 청정 자연환경, 접경지역만의 역사·문화자원 등 충분한 관광 잠재력을 갖추고 있다"며 "이러한 자원을 체류형 관광과 지역경제 활성화로 연결하려면 강원특별자치도의 지속적인 관심과 투자가 반드시 필요하다"고 말했다.

이어 "관광 예산의 균형 있는 배분은 지역의 미래 성장 기회를 공정하게 보장하는 일"이라며 "양구군이 강원 관광의 변방이 아닌 새로운 관광 거점으로 성장하도록 신규 관광사업 발굴과 실질적인 예산 확대에 적극 나서 달라"고 강조했다.