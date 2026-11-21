강원특별자치도가 기후변화에 따른 새로운 사과 주산지로 떠오르면서 고성 사과 등 지역 특화작목에 대한 전략적 예산 지원이 필요하다는 지적이 나왔다.

이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성)은 20일 열린 제350회 정례회 농업기술원 소관 2027년도 예산안 심사에서 강원 사과 산업의 성장 가능성을 강조하며 전략적인 육성과 지원 확대를 촉구했다.

▲이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성). ⓒ강원특별자치도의회

국가데이터처 통계에 따르면 강원특별자치도 사과 재배면적은 지난해 1953ha에서 올해 2215ha로 13.4% 늘었다.

생산량 역시 2020년 8215톤에서 지난해 2만 1875톤으로 약 2.7배 증가하며 새로운 사과 주산지로 자리 잡았다.

이지영 의원은 "기후변화로 강원특별자치도가 새로운 사과 주산지로 떠오르고 있는 만큼 이를 기회로 삼아 사과 산업에 대한 적극적인 투자와 지원을 확대해야 한다"며 "성장 가능성이 높은 지역 특화작목에 대한 전략적인 육성이 필요하다"고 말했다.

특히 고성군은 진부령 일대를 중심으로 사과 재배가 늘고 있으며 큰 일교차 등 기후적 특성을 바탕으로 아삭한 식감과 높은 당도 등 품질 경쟁력을 갖춰 지역 대표 특화작목으로 성장할 가능성이 크다고 설명했다.

이 의원은 "고성 사과가 지역 대표 특화작목으로 성장하도록 생산기반 확충, 스마트 재배시설, 기후재해 대응시설, 유통·판매 기반 등에 대한 강원특별자치도 차원의 예산 지원이 필요하다"고 강조했다.

이어 "기후변화라는 위기를 강원 농업의 새로운 기회로 전환하도록 사과 산업에 대한 체계적인 육성 대책을 마련해야 한다"며 "고성 사과가 전국적인 경쟁력을 갖춘 명품 농산물로 자리매김하도록 지속적인 관심과 지원을 해 달라"고 당부했다.