▲(사)대구예술문화단체총연합회가 지난 20일 베트남 호찌민시 호치민문학예술연합회 청사에서 국제예술교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다ⓒ대구예술문화단체총연합회

한국의 부채춤이 베트남 호찌민의 무대 위에서 화려하게 펼쳐지고, 대구 작가들의 사진과 미술 작품이 현지 관람객과 만났다. 언어는 달라도 예술을 향한 공감에는 국경이 없었다.

대구와 베트남 호찌민이 문화예술을 매개로 다시 손을 맞잡았다. 한 번의 만남으로 끝나는 교류가 아니라, 매년 서로의 도시를 오가며 예술과 문화를 나누는 지속적인 협력의 길을 열었다.

(사)대구예술문화단체총연합회(회장 강정선·이하 대구예총)는 지난 20일 베트남 호찌민시 호치민문학예술연합회(회장 판 응웬 니으 퀘·이하 호치민문련) 청사에서 국제예술교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지난 2017년 처음 맺은 양 기관의 협약 기간이 만료됨에 따라 다시 체결한 것으로, 그동안 이어온 예술 교류와 우호 협력의 결실을 바탕으로 교류의 폭을 넓히기 위해 마련됐다.

▲대구예총·호치민문련 관계자들이 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구예총

새 협약의 가장 큰 특징은 매년 대구와 호찌민에서 번갈아 예술 교류 행사를 개최한다는 점으로, 양 기관은 전시와 공연 등 다양한 문화예술 프로그램을 정례화해 서로의 예술을 소개하고, 작가와 예술인들이 교류할 수 있는 기회를 확대하기로 했다.

협약과 함께 열린 간담회에서는 전통문화의 가치를 높이고 양 도시의 문화적 특성을 공유하는 방안도 논의됐으며, 참석자들은 단순히 작품을 전시하고 공연을 선보이는 수준을 넘어, 지속 가능한 교류를 위한 실질적인 협력 방안을 모색했다.

▲한국무용가 김정민·이영재 씨가 ‘베트남 문화의 날’ 기념 축하공연에서 김백봉 부채춤을 선보이고 있다ⓒ대구예총

호치민문련 청사에는 대구 작가들의 사진과 미술 작품 60여 점이 전시돼 대구의 예술적 감성과 창작 역량을 알려, 호찌민 시민들의 시선을 사로잡았으며, 특히 ‘베트남 문화의 날’ 기념 축하공연에서는 한국무용가 김정민·이영재 씨가 김백봉 부채춤을 선보여 큰 호응을 얻었다.

전시장에서는 작품으로, 공연장에서는 춤으로 이어진 만남은 양 도시가 문화예술을 통해 얼마나 가까워질 수 있는지를 보여줬다.

강정선 대구예총 회장은 “호치민시와는 대구의 우호협력도시 관계를 계기로 오랜 시간 신뢰를 쌓아왔다”며, “이번 업무협약을 통해 양 도시 간 교류 분야를 더욱 확대하고 발전적인 국제문화예술 교류가 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

대구와 호찌민의 예술 교류는 이제 새로운 출발선에 섰다. 서로의 문화를 이해하고 존중하는 무대가 매년 이어지면서 두 도시를 잇는 문화예술의 다리도 더욱 단단해질 것으로 기대된다.