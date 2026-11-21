▲농협 하나로마트ⓒ네이버

경북 고령군에는 이미 여러 대형마트와 유통시설이 들어서 있지만, 농협 하나로마트의 필요성을 단순히 유통시설의 숫자나 상권 경쟁 논리만으로 판단해서는 안 된다는 목소리가 나오고 있다.

하나로마트는 일반 대형마트와는 설립 목적과 역할에서 차이가 있기 때문이다. 이는 단순히 상품을 판매하고 매출을 올리는 공간을 넘어 지역 농업인이 생산한 농산물의 안정적인 판로를 마련하고, 주민들에게 신선한 지역 농산물과 생활필수품을 공급하는 지역 밀착형 유통시설이라는 점에서다.

고령군은 딸기와 참외, 멜론, 수박 등 경쟁력 있는 농특산물을 생산하는 대표적인 농업지역이다. 그러나 농민들에게 농산물 생산만큼 중요한 것이 안정적인 판매처 확보다. 아무리 품질 좋은 농산물을 생산해도 제때 판매할 수 있는 유통망이 뒷받침되지 않으면 농가소득 향상으로 이어지기 어렵다.

이런 점에서 농협 하나로마트는 지역 농민들에게 새로운 기회가 될 수 있다. 지역에서 생산한 농산물을 우선적으로 취급하고, 농가와 직거래를 확대한다면 농민들은 안정적인 판매처를 확보하고 소비자들은 신선하고 품질 좋은 지역 농산물을 가까이에서 구매할 수 있다.

특히 대규모 유통업체가 수익성과 상품 경쟁력을 중심으로 운영되는 것과 달리 지역 농협은 조합원인 농업인과 지역 주민의 경제적 이익을 함께 고려해야 한다는 점에서 차별화된 역할이 요구된다.

주민들에게도 하나로마트는 의미가 있다. 대형마트가 여러 곳 있다는 사실이 주민들의 모든 생활 수요를 충족한다는 의미는 아니다. 지역에서 생산된 농산물을 손쉽게 구매하고, 지역 농업의 성과를 소비로 연결할 수 있는 공간은 별도로 필요하기 때문이다.

더욱이 지역 농산물의 소비가 늘어나면 농가소득 증대는 물론 지역 내 소비 활성화에도 도움이 된다. 외부 유통업체에 집중되는 소비를 지역 농협과 지역 농산물 중심으로 분산시켜 지역자금의 역외 유출을 줄이고 지역경제의 선순환 구조를 만드는 효과도 기대할 수 있다.

고령군 역시 고령몰과 생생팜 로컬푸드 공동판매장 등을 통해 지역 농산물 소비 촉진과 농가 판로 확보에 힘쓰고 있다. 하나로마트가 이러한 기존 유통 기반과 연계된다면 지역 농산물의 판매망을 한층 넓히는 역할을 할 수 있다.

물론 주변 대형마트와의 경쟁, 투자비용, 경영 수익성 등은 반드시 따져봐야 할 과제다. 막대한 자금을 투입해 또 하나의 대형 판매시설을 만드는 데 그친다면 지역사회가 기대하는 효과를 거두기 어렵다.

중요한 것은 어떤 규모의 마트를 짓느냐가 아니라 누구를 위한 마트를 운영하느냐다. 지역 농산물 우선 판매, 농가 직거래 확대, 합리적인 가격 정책, 주민 중심의 상품 구성 등 농협만의 차별화된 운영 전략이 뒷받침돼야 한다.

대형마트가 많다는 이유만으로 하나로마트의 필요성을 부정할 수는 없다. 농민에게는 판로가 되고 주민에게는 생활의 편리함이 되며, 지역경제에는 소비의 선순환을 가져오는 시설이라면 그 존재 가치는 충분하다.

하나로마트는 또 하나의 마트가 아니라 농민과 주민이 함께 혜택을 누리는 지역 상생의 공간이어야 한다. 고령군에 필요한 것은 단순한 유통시설의 확충이 아니라 지역 농업과 주민 생활을 함께 살리는 농협의 역할이다.