▲ ㈜포드림을 비롯한 다양한 기업이 입주해 있는 나주 혁신산업단지 전경.ⓒ나주시

전남광주시 나주 혁신산업단지 입주기업인 ㈜포드림이 69억 원 규모의 가나 공적개발원조(ODA) 사업 수행기관으로 선정되며 해외시장 진출의 새로운 발판을 마련했다.

21일 나주시에 따르면 혁신산업단지에 입주한 ICT·드론 전문기업 ㈜포드림(대표 김원국)이 한국교통안전공단과 컨소시엄을 구성해 한국국제협력단(KOICA)의 '가나 드론 전문인력 양성 및 한-가나 자격 상호인정 체계 구축 사업' 수행기관으로 최종 선정됐다.

(주)포드림은 국내에서 축적한 드론 자격·안전관리 기술을 아프리카 현지에 적용하는 사업으로, 지역 ICT 기업의 글로벌 사업 확대 가능성이 주목받고 있다.

이번 사업은 2026년부터 오는 2031년까지 약 69억 원을 투입해 가나의 드론 전문인력을 양성하고 자격관리 체계를 구축하는 국제개발협력사업이다.

가나의 드론산업 성장 기반을 마련하는 동시에 한국과 가나 간 드론 자격 상호인정 체계 구축을 추진하는 것이 핵심이다.

앞서 KOICA의 지원으로 지난해 12월부터 올해 6월까지 진행된 신속개발컨설팅사업(Q-DEEP)에서 우선순위 사업으로 도출됐으며, 이번 수행기관 선정을 계기로 본격적인 사업 추진 단계에 들어서게 됐다.

㈜포드림은 이번 사업에서 가나 민간항공청의 드론 자격센터와 실기시험장 구축, 실기시험 자동평가 시스템 개발, 사업 성과관리 등 주요 과업을 담당할 예정이다.

특히 국내 드론 자격시험과 비행정보 관리 등 국가 드론 자격·안전관리 인프라 사업을 수행하며 확보한 기술력과 운영 경험을 해외 현장에 적용한다는 점에서 의미가 있다.

㈜포드림은 이번 사업을 통해 해외 드론 자격관리 체계 구축 분야의 사업 경험을 축적하고, 이를 기반으로 글로벌 시장에서의 기술 경쟁력과 사업 영역을 확대할 계획이다.

나주시는 지역기업의 기술력이 국제개발협력사업 참여와 해외시장 진출로 이어질 수 있도록 국제협력 네트워크 확대와 현지 교류, 해외사업 기회 발굴 등을 지원하고 있다.

특히 지난 10월 윤병태 나주시장의 라오스 방문에는 ㈜포드림을 비롯한 지역기업들이 동행해 현지 관계기관 및 기업들과 기술협력과 공동사업 추진 가능성을 논의했다.

나주시는 이번 사업을 계기로 해외 지방정부 및 관계기관과의 협력 네트워크를 확대하고, 지역기업의 전문기술과 현지 산업 수요를 연계한 신규 ODA 사업 발굴에도 나설 방침이다.

아울러 지역기업의 국제교류 참여와 해외 판로 개척을 지원해 기술 경쟁력이 실질적인 사업 수주와 수출 성과로 이어질 수 있도록 기업 성장 기반을 강화할 계획이다.

윤병태 나주시장은 "이번 ㈜포드림의 가나 ODA 사업 선정은 나주 지역기업이 보유한 우수한 기술력과 전문성이 국제무대에서도 경쟁력을 발휘할 수 있음을 보여주는 성과"라며 "지역기업의 기술력이 국제개발협력과 해외사업 수주 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 해외 협력망을 확대하고 글로벌 시장 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.