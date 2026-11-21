전남광주시 무안군이 제6회 무안YD페스티벌을 지난 20일 남악중앙공원과 김대중광장 일원에서 개막해 청춘의 열기를 끌어올렸다.

21일 군에 따르면 'PLAY YD 지금이 우리의 무대야'를 주제로 22일까지 3일간 열리는 이번 축제는 청년들이 끼와 재능을 펼치고 모든 세대가 함께 어울리는 청년문화축제로 마련됐다.

개막 첫날에는 지난해 댄스경연대회 우승팀 웰보스크루의 공연을 시작으로 개막 퍼포먼스와 축하콘서트가 이어졌다. 헤이즈와 정동하, 정재욱이 무대에 올라 관람객들의 호응을 얻었으며, 개그우먼 김경아·김미려·조승희의 개그토크쇼도 진행됐다.

▲무안YD페스티벌 개막식 2026. 11. 20 ⓒ무안군

특히 올해는 청년·대학 참여 부스를 23개로 확대하고 AI 퍼스널컬러 진단, 글로우업 뷰티존, Y2K 청년존, AI 미션투어 등 최신 트렌드를 반영한 체험 프로그램을 선보였다. 수능을 마친 수험생을 위한 무료 체험 혜택과 배려석도 운영했다.

이번 축제는 단순한 지역행사를 넘어 전국 대학생과 청년들이 함께 참여하고 교류하는 청년문화 플랫폼으로서 의미를 더하고 있다. 부산 동서대와 세종 한국영상대, 목포대, 초당대 등 다양한 대학의 참여를 통해 지역 간 청년 네트워크를 확대하고 남악을 청년문화의 교류 공간으로 만들겠다는 취지도 담았다.

21일에는 대학생과 청년, 지역 주민 등 1000여 명이 참여하는 거리 퍼레이드와 전국 댄스경연대회가 펼쳐진다. 전국에서 약 60개 팀이 예선에 참가한 댄스경연대회에는 SM엔터테인먼트 퍼포먼스 디렉터 심재원과 댄스 크루 츠바킬의 모모 등이 심사위원으로 참여한다. 우원재·기리보이의 힙합 공연과 EDM 파티도 이어진다.

마지막 날인 22일에는 전국 대학가요제가 처음으로 열리며 10CM와 거니, 엔분의일의 초청공연으로 축제의 막을 내린다.

박문재 축제추진위원장은 "YD페스티벌은 청년들이 꿈과 열정을 마음껏 펼치고 다양한 세대가 함께 어울리는 축제"라며 "남은 기간에도 많은 분들이 축제장을 찾아 청춘의 에너지를 느끼고 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.