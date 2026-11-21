조갑제 조갑제닷컴 대표가 "미국 공화당과 국힘당의 공통점은 부정선거팔이사기단에 의하여 영혼이 장악되어 있다는 사실"이라고 주장했다.

조 대표는 21일 자신의 페이스북에 "트럼프가 시진핑에게 저자세를 보이고 살인자 푸틴을 친구라고 부르며 영웅적으로 러시아와 싸우는 젤렌스키를 괴롭히고 한미연합 훈련을 중단시켜도, 또 지난 중간선거에서 미국 유권자의 외면을 받아도 일편단심 트럼프에게 충성하는 세력이 있다. 한국의 부정선거팔이 그룹"이라며 이 같이 말했다.

그는 그러면서 "이 그룹에 속하는 한 변호사는 트럼프의 공화당이 이번 중간선거에서 진 것은 부정선거 때문이라고 열심히 주장한다"며 "애국심도 자존심도 없는 이 그룹은 증오심과 열등감으로 자신부터 망치는데 장동혁 열성 지지자들이기도 하다"라고 주장했다.

그는 "국힘 의원들이 부정선거팔이 후원자들로 전락한 것은 믿어서가 아니라 이들의 협박에 맞설 용기가 없기 때문"이라며 "부정선거팔이들 때문에 국힘은 작년 대선과 올해 地選(지선)에서 대패했고 장동혁을 제명하지 못한 것으로 미뤄 28총선에서 또 당할 가능성이 높다"라고 주자앴다.

그는 "음모론은 공산주의와 같은 일종의 정신질환인데 인간존재의 총체적 파괴자란 점에서 惡靈(악령)이다. 상종을 안하든지 철저하게 파멸시켜야 한다"며 "한국과 미국 개신교도들 중 상당수가 가장 反기독교적 행태를 보이는 트럼프를 우상숭배하고 았는 이 비극적 현상은 惡의 본성에 대한 깊은 성찰을 요구한다"라고 촉구했다.