인공지능(AI)을 이용한 커닝 의혹 끝에 사망한 법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우 씨 유족이 23일 경찰에 출석했다. 이 씨의 관련 의혹 수사가 본격화하는 모양새다.

23일 <연합뉴스>는 이 씨 가족이 이날 오전 11시 30분께 이 씨의 사기 등 혐의 고발 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했다고 보도했다.

경찰은 참고인 조사가 아닌 면담 형식으로 이 씨 관련 증거 제출 의사 등을 가족에게 물을 것으로 보인다.

이 씨가 사망해 휴대전화 등 전자기기를 비롯한 증거물 확보에는 가족의 협조 의사가 필요하다.

가족이 관련 수사에 협조하면 이 씨를 둘러싼 각종 의혹 수사가 본격화할 것으로 보인다.

경찰은 앞서 이 씨를 대상으로 하는 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해, 사기 등 혐의 고발장을 접수했다.

이 씨가 19일 사망하면서 '공소권 없음' 종결이 예상됐으나 경찰은 그 후에도 "실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정"이라고 밝힌 바 있다.

경찰은 앞서 서울시교육청에 이 씨의 2026학년도 수능 문답지 증거보전을 신청했다. 다만 아직 시험지를 확보하지는 않은 것으로 알려졌다.