법학적성시험(LEET) 부정 행위 의혹을 받았던 이진우 씨가 사망한 가운데, 자신이 그의 첫 피해자라고 주장한 이가 나타났다.

19일 대학생활 플랫폼 에브리타임 고시 게시판에는 서울대 소속으로 표시된 한 작성자가 '이진우 고소하려고 준비 중이었다'는 인증 글을 올렸다.

해당 작성자는 "내가 바로 2024년 수능 때 고려대학교 정치외교학과 예비 1번 탈락자"라며 자신의 당시 성적표를 인증했다.

공개된 사진에서 글쓴이는 고려대 입시 1000점 만점에 672.09점을 얻어 35명 중 25등을 기록해 예비 합격 1번 자격을 받았다.

그러나 추가 합격 이탈자가 발생하지 않아 글쓴이는 최종 합격하지 못했다.

만일 이 씨가 2024학년도 수능에서 부정행위를 저질러 해당 학과에 합격했다면 이 작성자는 이 씨 부정행위의 피해자가 되는 셈이다.

작성자는 탈락 후 1년 재수를 선택해 2025학년도 수능을 거쳐 서울대에 입학했다고 밝혔다. 그러면서 그는 이 씨에게 "재수 비용을 물어내라"고 할 참이었다고 했다.

▲이 씨를 고소하려 했다고 주장한 이가 에브리타임에 공개한 24학년도 성적표. ⓒ온라인 커뮤니티 캡처

이 씨는 24학번으로 고려대 정치외교학과에 입학한 데 이어 2026학년도 수능을 다시 치러 서울대 치과대학에 합격했다.

그는 이후 리트에서 사상 첫 2과목 만점을 얻었다. 그는 자신의 공부 방법을 담은 저서 <브레인 악셀>을 출간해 유명세를 탔다.

하지만 이후 AI와 첨단기기를 활용한 부정 행위 관련 내용이 알려지면서 이 씨를 향한 의혹이 확산했다.

이 씨는 2027학년도 수능 국어 영역을 실시간으로 풀이해 의혹을 해소하겠다고 했으나 잠적 끝에 이날 오후 서울 강동구의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

형사소송법상 피의자가 사망하면 통상 사건은 공소권 없음으로 종결된다.

다만 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 "피의자의 사망에도 불구하고 사건의 실체적 진실을 확인하기 위해 수사를 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.