고교생 통학 지원 확대와 소규모 학교 체험교육 내실화 등 교육 현장 개선 주문

경북지역 학교 89곳에서 2025년 소방 합동훈련 실시 기록이 확인되지 않아 학교별 안전관리 실태를 점검해야 한다는 지적이 나왔다.

경북도의회 박정호 의원(국민의힘·포항)은 지난 20일 경북도교육청 본청 행정사무감사에서 경북소방본부 자료를 인용해 공립학교 47곳과 사립학교 42곳 등 모두 89곳의 소방 합동훈련 기록이 없다고 밝혔다.

박 의원은 교육청이 학교급별 평균 훈련 횟수만 제출해 개별 학교의 훈련 여부를 확인하기 어렵다며, 학교별 실시 명단을 소방본부 자료와 대조해 누락 여부를 확인하고 미실시 학교는 학교장 책임 아래 훈련을 이행하도록 관리해야 한다고 강조했다.

학교 석면 제거 지연과 학생해양수련원의 장비 관리 문제도 제기했다.

공간재구조화 사업 일정에 밀려 석면 철거가 늦어지는 만큼 석면 잔존 학교부터 우선 처리하고, 해양수련원은 제트스키의 잦은 고장과 동일 기종 간 수리비 편차에 대한 원인 및 비용 적정성을 점검해야 한다고 주문했다.

앞서 16일 청송·영양교육지원청 감사에서는 고등학생 통학 지원의 사각지대를 짚었다.

관내 유치원과 초·중학교에는 통학차량이 지원되지만 고등학생 221명은 대상에서 제외돼 있다며, 교육장의 통학 전세버스 계약이 가능해진 제도를 활용해 지원 대상을 확대할 것을 요구했다.

17일 직속기관 감사에서는 화랑교육원의 '찾아가는 화랑호연지기과정' 운영 실적을 점검했다.

올해 7월 참여 인원은 179명, 예산 집행률은 36.9%에 그쳤다.

박 의원은 사업의 지속성을 확보할 연간 운영계획과 1박 2일 프로그램의 숙식 시설 개선이 필요하다고 지적했다.

앞서 9~10일 감사에서도 박 의원은 보도와 차도가 분리되지 않은 학교의 통학로 개선과 지자체 협의 이후의 사후관리 부실을 지적하고, AI 교육을 일회성 캠프에서 정규수업 중심으로 전환할 것을 촉구했다.

박 의원은 “공문과 실적 건수가 아니라 아이들이 현장에서 실제로 무엇이 달라졌다고 느끼는지가 기준이 되어야 한다”며 “감사 지적사항을 예산 심사와 내년 행정사무감사에서 다시 확인하겠다”고 밝혔다.