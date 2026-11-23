더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위한 단일대오를 천명했음에도, 친명(親이재명)계와 친청(親정청래)계 간 '신천지 내홍'은 그치지 않고 오히려 격화되고 있다. 친청계가 김민석 대표의 신천지 의혹 제기를 '전두환의 성공한 쿠데타'에 빗댄 데 이어, 이번엔 친명계가 공개석상에서 "일제 부역자들"을 언급해가며 친청계를 강하게 비판했다.

친명계 박선원 최고위원은 23일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의 모두발언에서 "제가 거짓되고 잘못된 정보를 가지고 민주당을 흔드는 것처럼 말하는 행위야말로 일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 말했다. 앞서 본인이 단장을 맡고 있는 당원정비TF의 신천지 의혹 조사 결과를 비판한 친청계를 겨냥한 것.

박 최고위원은 "지난 최고위에서 모 최고위원이 이미 공개한 수치니까 말한다"며, 앞서 김 대표가 비공개 열람을 지시한 신천지 조사 자료 내의 구체적 수치를 이날 공개했다. 전체 신천지 교인의 3분의 1 규모인 10만5430명의 명단을 확보해 민주당 명단과 대조하자, 총 1만4388명의 당원이 신천지 교인과 신원이 일치했다는 것이 핵심 내용이다.

박 최고위원은 "민주당에 가입한 신천지 교인이 1만4388명이니, (신천지 전체 규모로) 단순 환산하면 3배를 곱해 4만3000명이 될 수 있다"고 본인의 지난달 보고 내용을 전했다. 특히 "호남권에만 (신천지가) 7314명이 집계됐는데 이것은 특정 세력에 의해서 우리 민주당의 기틀인 호남의 모든 것이 흔들 수 있는 매우 중대한 이야기"라고 강조했다.

그는 그러면서 "이런 수치가 제시됐으면 '큰일 났다, 공동 대응하자. 빨리 방법을 찾자'라고 해야 된다"며 "(그래서) 지난 경선 당시 모든 최고위원 후보와 당대표 후보가 '당연하다. 우린 그런 방향으로 똘똘 뭉쳐야 된다'고 나올 줄 알았다. 근데 그 이후 모습이 뭔가. 오히려 (신천지 의혹을) 옹호하는 듯한 모습 아닌가"라고 주장했다.

정청래 전 대표와 친청계 측이 해결해야 할 '신천지 문제'를 옹호하고 있다는 취지의 발언이다. 박 최고위원은 "신천지·반명·분열주의 이 각각이 잘못된 것이 아닌가", "신천지·반명·분열주의와 싸우자는 게 잘못인가"라고 거듭 압박했다. 역시 김 대표의 '3자 비밀연합' 주장을 놓고 사과 및 책임을 요구해온 친청계 측에 역공을 가한 것이다.

박 최고위원은 TF 조사 과정에서 나왔다는 정 전 대표를 겨냥한 '제보'에 대해서도 "특정 정치인에 대한 제보를 소개하고, '이것은 전언문이다. 간접적으로 들은 것이다'라고 하는 말씀을 모 최고위원이 하셨는데 그렇지 않다"며 "원한다면 이번주 내에라도 제보자를 공개적인 자리에 세워서 (증언을) 반복하게 하겠다"고 말했다.

당초 이날 회의의 화두는 '조희대 탄핵' 당론이었지만, 박 최고위원은 "거듭 죄송한 마음"이라면서도 "등에 박힌 화살을 들고 저는 앞으로 전진할 것이지만, 화살 한두개는 빼내야겠다"며 발언을 쏟아냈다. 그는 "회의 때마다 (친청계가) 이 문제를 거론하는데 TF단장이 한마디도 하지 않으면 그게 사실이라고 인정하는 꼴"이라고도 했다.

친청계도 행동에 나섰다. 한민수 최고위원은 이날 준비한 모두발언을 마친 후 "박 최고위원 말씀을 듣고 즉석에서 한 말씀드린다"며 "옹호한다? 내가 신천지를 옹호하는가", "일제부역자라는 표현까지 나왔다"라는 등 강력 반발했다. 그는 김 대표에겐 "박 최고위원 발언에 대해 사전에 보고받았는지 밝혀 달라"고 요청하기도 했다.

한 최고위원은 박 최고위원이 언급한 '제보자'를 두고 "특정 정치인과 연루된 증언이 있다? 당장 증언 공개하고 증언자를 데려오라"고 역으로 압박했다. TF 조사자료 유출 경위와 관련해서도 "저를 포함한 개혁파 최고위원들 누구도 얘기 안 했다"며 "유출자 색출하자", "휴대폰 전원 공개하겠다"고 맞섰다.

그는 그러면서 "방금 말씀하신 (신천지 교인) 10만5000명 명단의 실체와 함께 진위여부를 밝히고, 어떻게 입수했는지도 명확히 밝히라", "우리 권리당원 명부와 어떤 식으로 대조했는지도 밝히고, (신천지 당원의) 입당시점도 정확히 하라", "조직적·집단적으로 가입했다면 누구 지시로 가입했는지, 그게 이만희 교주 지시인지 밝혀라"고 촉구했다.

한 최고위원은 또 "조 대법원장 탄핵추진이 당론으로 결정된 이후로 몇몇 의원님들이 제게 오셔서 '단일대오 형성하자'고 얘기 안 하셨나"라며 "제가 흔쾌히 동의했다. 그런데 여기 계신 당직을 맡고 계신 의원님들이 오늘의 이 상황을 객관적으로 판단해보라. 반민특위 일제부역자 얘기가 말이 되는가"라고 토로헀다.

이성윤 최고위원도 회의에서 "(박 최고위원이) 신천지 당원 (명단) 입수 경로가 '합법적이고 개인정보 유출이나 법률 위반 사안이 없다'고 한 만큼, 그대로 공개하면 된다"며 "당원들이 요구하는 것처럼 그리고 우리가 줄곧 요구해온 것처럼 결론은 매우 간단하다. TF 조사결과를 있는 그대로 당원과 국민들에게 공개하라"고 거들었다.

공개 회의 자리에서 이 같은 공방이 이어지자, 노동 몫 지명직 최고위원으로 당내 문제 언급을 꺼려온 권미경 최고위원이 나서 "(당원들이) '최고위에서 단결의 목소리가 나왔으면 좋겠다'는 바람을 저한테 말씀하셨다"며 "사과의 말씀을 드렸는데 다시 한 번 사과의 말씀을 드린다. 저 또한 지금의 이 상황이 굉장히 힘들다"고 호소하기도 했다.

모든 최고위원들의 발언을 들은 후 본인 발언을 진행한 김 대표는 "조 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 또 이재명 정부의 성공을 위해서 민생에 모든 역량을 집중해야 할 때"라며 관련 문제에 대한 언급을 아꼈다.

김 대표는 "당내에 이러저러한 현안들이 있지만, 한정애 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 나가면서 최대한도로 힘을 모아 풀어가도록 하겠다"며 "힘을 모아주시고 지켜봐 주시길 바란다"고 당부했다.

김 대표는 최고위 종료 후엔 박 최고위원의 과도한 발언에 대해 '엄중히 구두경고'했다고 이후 민주당 공보국이 언론에 전했다. 당은 "앞으로도 당의 단합을 해치는 언행에 대해서 엄정히 대응해 나가겠다"고 알렸다.

그러나 이 최고위원은 이날 최고위 종료 후 본인 페이스북에서도 박 최고위원의 '일제부역자', '반민특위' 발언 등을 두고 "도저히 받아들일 수 없는 당원들에 대한 모욕"이라며 "발언을 즉각 취소하고 공개 사과하라", "당대표도 이러한 발언에 동의했는지 밝혀라", "당 윤리감찰단은 이번 발언을 신속하게 조사하고 윤리심판원에 제소하라"는 등 촉구했다.

최민희 최고위원 역시 페이스북 글을 통해 "오늘 박선원 단장이 밝힌 신천지 신도 숫자는 일반당원 숫자"라며 "일반당원은 당내 각종 경선에 참여할 권한이 없다"고 꼬집었다. 그는 "신천지 권리당원은 8800명 남짓이고, 8.17 전대 투표권을 가진 신천지 권당 숫자는 3304명이라고 한다"며 "박 단장은 숫자가 큰 일반당원 숫자 1만4388명 만 오늘 최고위에서 언급한 것"이라고 했다.



조 대법원장 탄핵추진을 통해 '민주당의 내홍이 정리될 것'이라는 전망도 나왔지만, 당의 신천지 내홍은 오히려 악화일로를 걷는 모양새다. 특히 당은 최 최고위원에 대한 윤리심판원의 심판 결정도 앞두고 있어 그 징계 향방에도 관심이 모인다. 박성준 당 수석대변인은 이날 브리핑에서 "오는 27일 윤리심판원의 심의-의결을 앞두고 있다"고 예고했다.