"오늘이 오빠 생일인데, 아직 장례도 못 치르고 차가운 안치실에 있어요."

전남광주 영암군 HD현대삼호 조선소 선박 내부에서 숨진 채 발견된 용접공 신모씨(27)의 여동생은 오빠가 사망한 지 20일이 지났지만, 아직도 오빠를 보낼 수 없는 현실에 말을 잇지 못했다.

23일은 HD현대삼호 협력업체 용접공 신모씨(27)의 생일이다.

여동생은 "사측에서 책임 인정도 안 하고 해결된 게 아무것도 없는데 이 상태로 장례를 치르면 (오빠가) 너무 억울하게 가는 것 같다"고 눈시울을 붉혔다.

▲전남광주 영암군 대불산단 HD현대삼호 조선소 건조중인 선박 내부에서 숨진 채 발견된 신모씨의 빈소가 차려졌으나, 진상규명이 늦춰지면서 장례를 치르지 못하고 있다. 2026.11.4 ⓒ프레시안(강병석)

장례를 치르지 못하고 있는 사이, 고인이 된 신씨는 스물 여덟번째 생일을 맞았고 1년 전부터 암 투병 중인 어머니는 올해도 미역국을 끓이고 떡을 직접 만들어 아들의 생일상을 차렸다. 항상 아들의 생일상을 손수 차리던 어머니는 지난해도 타 지에 사는 아들을 불러 꼭 밥을 먹고 가라고 했다.

여동생은 "엄마가 아프신데도 '아들 생일상 만큼은 챙겨야지'라고 하시며 올해도 미역국과 떡을 직접 만들었다"고 전했다.

엄한 아버지를 어려워했던 오빠는 생전에 여동생에게 아버지를 잘 챙겨달라고 했다. 여동생은 "평소 오빠가 저한테 아빠한테 전화해 보라고, 아빠 챙기라고 그랬다"며 "그런 오빠의 말이 생각 나 요즘은 날마다 부모님에게 전화해서 잘 계시는지 확인한다"고 말했다.

아들이 숨진 후 아버지는 일터로 돌아가지 못하고 있다. 여동생은 "아빠는 그때 이후로 휴직계를 내고 집 밖으로 못 나가고 계세요. 그냥 일을 못 하겠대요"라고 했다.

이어 "부모님은 오빠 사진만 봐도 넋이 나가니까, 오빠 사진도 뉴스도 보지 말라고 했다"며 "두 분 다 입맛이 없다고 해 억지로라도 밥을 먹자고 거듭 권한다"고 말했다.

신씨는 지난 3일 영암군 대불국가산단의 한 작업장에 있던 선박 안에서 숨진 채 발견됐다.

유족과 금속노조는 발견 당시 신씨에게 청색증이 나타났고 그가 발견된 곳은 밀폐공간이었다며, 원청인 HD현대삼호에 안전관리 책임 인정과 사과를 요구하고 있다. HD현대삼호는 부검과 조사 결과를 지켜본 뒤 조치하겠다는 입장이다.

부모님을 대신해 거리로 나선 건 동생과 외삼촌이다. 지난 9일부터 번갈아 이른 오전부터 HD현대삼호 정문 앞에서 피켓을 들고 있다. 한 시간 동안 출근길 시위를 한 뒤에는 목포고용노동지청 앞으로 자리를 옮겨 진상규명과 작업중지를 요구하고 있다.

신씨의 생일인 이날 대불산단 HD현대삼호 정문에는 분향소도 설치됐다.

여동생은 오빠의 억울함을 풀고 장례를 치른 뒤에야 부모님의 손을 잡고 한 발짝 나아갈 수 있을 것 같다고 했다. 그는 "오빠를 장례 치러주고 좋은 곳으로 보내줘야 부모님이 마음의 짐을 좀 덜 수 있다"며 "그때 부모님에게 우리도 오빠 추모하면서 오빠 몫까지 잘 살아가자고 말하고 싶다"고 말했다.