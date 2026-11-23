▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 고사장이 마련된 전남광주 서구 광덕고등학교에서 반소매 티를 입은 수험생이 시험 준비를 하고 있다. 2026.11.19 ⓒ연합뉴스

"기말고사가 2주 앞으로 다가왔는데, 뾰족한 수가 없는 상황이죠"

전남광주통합특별시 광산구 한 중학교에 근무하는 교사 강모씨는 코 앞으로 다가온 기말고사에서 AI 신종 부정행위 등에 대응해야하는 현장 상황의 답답함을 토로하며 이같이 말했다.

23일 <프레시안> 취재를 종합하면 전남광주통합특별시교육청은 올해 중·고등학교 기말고사부터 적용할 AI 부정행위 방지 종합계획을 마련했지만, 일선 학교에서는 구체적인 대응 방안과 감독 부담을 놓고 고심하고 있다.

교육청은 고등학교에 학교당 200만 원씩 총 4억9000만 원을 지원해 전파·금속탐지기를 구입하도록 할 방침이지만, 중학교에는 예산 부족으로 구입 지원을 내년으로 미뤘다.

장비를 활용한 검증에도 우려가 제기된다. 전파탐지기는 형광등·냉장고·TV 등에도 반응할 수 있고 금속탐지기는 인권 침해를 최소화하기 위해 부정행위가 의심되는 학생에게만 시험 종료 후 비접촉 방식으로 사용해야 하는 한계가 있다.

이외에도 학생 서약서 작성, 전자기기 일괄 수거, 안경 확인, 학교가 지급한 필기도구 사용, 단추 없는 생활복이나 체육복 착용, 시험 중 학교 무선망 차단 등을 시행하지만 학교 현장에서는 기존 방지책에 의존하며 구체적인 지침을 기다리는 상황이 확인되고 있다.

전남광주 북구 한 중학교에 근무하고 있는 교사 김모씨는 "AI 부정행위 대책 공문을 받았지만 학교 자체적으로 방안을 마련하도록 해, 기존 조치 외에는 별다른 대책 없이 세부 지침을 기다리고 있다"고 전했다.

교사들은 부정행위자를 적발하지 못했을 때 감당해야 할 민원도 우려했다. 한 교사는 "부정행위 학생을 잡아내지 못해 자기 아이의 성적에 손해를 봤다는 학부모 민원이 있을까 우려스럽다"고 전했다.

시대적 변화에 맞춰 장기적으로 평가 방식을 바꿔야 한다는 의견도 제기됐다. 그는 "수행평가에서는 AI로 자료를 찾아보고 도구로 이용하는 것을 허용한다"며 "AI를 허용하되 조건을 꼼꼼하게 달고, 이를 활용해 다른 문제를 해결하도록 시험 형태를 바꿨다"고 설명했다.

그러면서 "AI시대에 현재 시험은 너무 오래전의 오지선다 시험 방식이다. 근본적으로 시험의 형태를 바꿀 때가 아닌가 생각한다"고 조심스럽게 말했다.

한편 전남광주교육청은 현장지원단을 운영해 예방조치 이행 상황을 점검하고 부정행위 의심 사안에 대한 판단을 지원할 계획이다.