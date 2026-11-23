경북 경주시는 경주문화관1918에서 열린 겨울 야간축제 ‘2026 윈터포차라이트 in 경주’에 사흘간 1만 8,000명이 찾아 성황을 이루었다고 밝혔다.

지난 20일부터 (재)경주화백컨벤션뷰로 주관으로 개최된 이번 행사에는 모두 경주 지역업체가 운영하는 음식 부스 13개와 주류 부스 2개 등 모두 15개 부스가 마련돼 지역의 특색있는 먹거리를 선보였다.

또 관람객이 함께 춤추고 노래하는 ‘추억의 나이트’, ‘댄스 챌린지’, ‘다 함께 떼창’도 진행돼 인기를 끌었다.

21일에는 행사장에 인공눈을 뿌리는 ‘첫눈 이벤트’가 열려 관람객의 호응을 얻었다.

행사장에서는 다회용기를 사용해 일회용품 사용을 줄였고 행사 전에는 참여 업체를 대상으로 위생교육을 실시했으며, 현장 위생과 안전관리에도 만전을 기했다.

경주시와 경주화백컨벤션뷰로는 지역 먹거리와 특색 있는 공간을 활용한 야간 프로그램을 발굴해 관광객의 체류 시간을 늘리고 겨울철 관광 수요를 확대할 계획이다.

또 참여 업체들과 함께 이웃돕기 위한 성금도 마련할 예정이다.

행사장을 찾아 시민들과 사진을 찍으며 함께한 주낙영 경주시장은 “경주의 먹거리를 맛보며 시민과 관광객이 함께 겨울밤을 즐긴 자리였다”며 “지역 업체와 협력해 윈터포차라이트를 경주의 대표 겨울 야간축제로 키워 나가겠다”고 말했다.