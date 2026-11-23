▲대구공업대 창업보육센터가 대구 거점 창업보육 컨소시엄인 ‘달구별(STAR)-BRIDGE 사업단’과 함께 최근 대구 엑스코(EXCO) 동관에서 열린 ‘2026 대구국제기계산업대전’에 참가하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교가 지역 기업의 새로운 시장 개척을 돕는 한편, 학생들의 전공 재능을 지역사회에 환원하는 활동을 펼치며 대학의 사회적 역할을 넓히고 있다. 창업기업에는 국내외 판로 확대의 기회를 제공하고, 학생들에게는 현장 경험과 나눔의 가치를 동시에 배우는 기회를 마련했다.

◆ 기업에는 새로운 시장을, 창업기업에는 해외 진출 기회를

대구공업대학교(총장 이별나) 창업보육센터는 대구 거점 창업보육 컨소시엄인 ‘달구별(STAR)-BRIDGE 사업단’과 함께 대구 엑스코 동관에서 열린 ‘2026 대구국제기계산업대전’에 참가해 참여기업의 판로 개척을 지원했다고 23일 밝혔다.

이번 참가는 2026년 특화역량 BI 육성지원사업의 일환인 ‘시장진출 브릿지 프로그램’으로, 전시장에 공동관을 마련하고 참여기업 홍보 부스를 운영하는 한편, 수출·구매상담회와 공공조달상담회에 기업들을 연계해 실질적인 사업 기회를 모색했다.

가장 눈에 띄는 성과를 거둔 기업은 수처리 전문기업 ㈜블루앤워터다.

블루앤워터는 전시회 기간 몽골과 필리핀, 인도네시아, 베트남 등 해외 바이어와 국내 대기업·공공기관 관계자를 대상으로 모두 10건의 상담을 진행했다. 이동식 정수 시스템과 냉각수 살균·정수, 산업폐수 처리 등 자사의 수처리 기술을 소개하며 해외시장 진출 가능성을 타진했다.

상담은 구체적인 후속 협력으로도 이어지고 있다.

인도네시아 정부 부처 차관단과 기업인을 대상으로 기술 브리핑을 추진하고 업무협약(MOU) 체결을 논의하는 한편, 필리핀 섬 지역 마을 상수도 공급을 위한 이동식 정수 시스템의 영문 제안서와 견적서를 제출했다.

삼성 계열 건설사에는 수처리 및 물 재이용 기술 제안 자료를 전달했으며, 대기업 협력사와는 동반 해외 진출 방안도 논의했다.

다른 참여기업들의 대기업 판로 개척도 이어졌다. 도하시스템, 디엑스랩즈㈜, ㈜아이케미스트, ㈜아키테크, ㈜블루앤워터, 이노바이오에너지 등 6개 기업은 삼성E&A, 두산에너빌리티, 포스코퓨처엠, 현대제철, LG화학 등의 구매 담당자와 해외 바이어를 만나 모두 8건의 1대1 상담을 진행했다.

공공조달상담회도 함께 열어 참여기업들이 공공시장 진출 가능성을 살펴보는 기회를 제공했다.

달구별(STAR)-BRIDGE 사업단은 중소기업성장지원센터를 주관기관으로 대구공업대와 국가물산업클러스터, 영남이공대 창업보육센터, (재)여성기업종합지원센터 대구센터가 참여하는 창업보육 컨소시엄으로, 교육과 컨설팅, 사업화, 시장진출, 투자유치, 해외진출, 네트워킹 등 7대 브릿지 프로그램을 통해 창업기업의 성장을 지원하고 있다.

대구공업대 창업보육센터 관계자는 “이번 전시회에서 참여기업들이 해외 바이어와 대기업 관계자들을 직접 만나 후속 협력의 발판을 마련했다”며 “상담이 실제 제안과 실증, 계약으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

▲대구공업대 헤어디자인과 학생들이 최근 달서구노인종합복지관에서 지역 주민을 대상으로 무료 헤어커트 서비스를 제공하는 ‘지역사회 재능기부 사회봉사’ 활동을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구공업대

◆ 학생들의 가위손, 지역 어르신들에게 따뜻한 선물

기업들의 시장 개척을 지원하는 활동과 함께 학생들의 전공 재능을 지역사회에 나누는 봉사도 이어졌다.

대구공업대 헤어디자인과 학생들은 최근 달서구노인종합복지관에서 지역 주민들을 대상으로 무료 헤어커트 봉사활동을 펼쳤다.

이번 활동은 미용서비스 이용에 어려움을 겪는 지역 주민들에게 편의를 제공하고, 학생들이 전공 수업에서 익힌 기술을 실제 현장에서 활용할 수 있도록 마련됐다.

학생들은 복지관을 찾은 주민 한 명 한 명의 모발 상태와 희망하는 스타일을 살피며 맞춤형 커트 서비스를 제공했다. 단순히 배운 기술을 선보이는 데 그치지 않고 다양한 연령대 고객의 요구를 파악하고 상황에 맞게 대응하면서 현장 실무 능력도 키웠다.

무엇보다 학생들에게는 교실에서 배운 기술이 누군가에게 실질적인 도움이 될 수 있다는 점을 체감하는 시간이 됐으며, 주민들에게는 비용 부담 없이 단정한 모습으로 일상을 가꿀 수 있는 반가운 선물이 됐다.

대구공업대학교 헤어디자인과는 앞으로도 지역사회와 연계한 현장 중심 교육과 재능기부 활동을 이어가며 전문성과 공동체 의식을 갖춘 미용 인재 양성에 힘쓸 계획이다.

기업의 기술이 새로운 시장을 만나고, 학생들의 재능이 지역 주민의 일상에 온기를 더하는 모습은 대학의 역할이 강의실과 캠퍼스에만 머물지 않는다는 점을 보여준다. 대구공업대학교가 산학협력과 지역 봉사를 통해 지역사회와 함께 성장하는 대학의 역할을 넓혀가고 있다.