▲수성대학교 교수학습지원센터가 대학혁신지원사업의 하나로 재학생들의 자기주도적 학습역량 강화를 위한 비교과 프로그램 ‘2026학년도 학습역량 강화 런치 클래스(Lunch Class)’를 운영하고 있다ⓒ수성대

점심시간 50분이 강의실로 바뀌었다. 학생들이 식사를 하며 대학생활에 필요한 학습 노하우를 나누고, 시간관리와 목표 설정 등 자기관리 방법까지 익히는 새로운 교육 프로그램이 수성대학교에서 첫선을 보였다.

대구 수성대학교(총장 김선순)교수학습지원센터는 대학혁신지원사업의 하나로 재학생들의 자기주도적 학습역량 강화를 위한 비교과 프로그램 ‘2026학년도 학습역량 강화 런치 클래스(Lunch Class)’를 처음 운영했다.

이번 프로그램은 바쁜 대학생활 속에서 별도의 학습 시간을 마련하기 어려운 학생들이 점심시간을 활용해 실용적인 학습 정보를 얻고 자신의 학습 습관을 점검할 수 있도록 기획됐다. 정규수업이나 기존 특강과 달리 50분의 점심시간에 간단한 식사를 곁들이며 편안하게 학습법을 익히는 방식이 특징이다.

프로그램은 최근 본관 지하 101호에서, 대학생활 적응에 필요한 실용 정보와 학습 요령을 비롯해 효율적인 공부 방법, 자기주도학습 노하우, 시간관리와 목표 설정 등이다.

이는 일방적으로 강의를 듣는 데 그치지 않고 학생들이 강사에게 자유롭게 질문하고 의견을 나누는 참여형 방식으로 운영해 각자의 학습 고민을 함께 풀어가는 데 초점을 맞췄다. 짧은 시간이지만 학생 스스로 학습 습관을 돌아보고 자신에게 맞는 공부 전략을 찾도록 돕겠다는 취지다.

이지영 교수학습지원센터장은 “런치 클래스는 학생들이 일상 속 짧은 시간을 활용해 학습역량을 키울 수 있도록 새롭게 기획한 프로그램”이며, “앞으로도 학생들의 눈높이와 학습 수요를 반영한 다양하고 유연한 비교과 프로그램을 확대해 자기주도적 학습문화가 대학 전반에 확산되도록 노력하겠다”고 말했다.

수성대학교 교수학습지원센터는 앞으로도 학생들의 학습역량과 자기주도적 성장역량을 높이기 위한 맞춤형 비교과 프로그램을 운영하고, 학습자 중심의 교육혁신을 이어갈 계획이다.