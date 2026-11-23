철강산업 AI 전환·기업 투자 기반 확충 등 지역경제 회복에 무게

도로·교통·재난 안전 강화…시민 체감도와 사업 시급성 중심 재정 운용

경북 포항시가 2027년도 예산을 3조2825억 원으로 편성하고 민생 안정과 지역경제 회복, 미래 성장동력 확보에 재정 역량을 집중한다.

이번 예산은 올해보다 1945억 원(6.3%) 증가한 규모로 일반회계 2조9000억 원, 특별회계 3825억 원이다.

민선 9기 출범 이후 처음 편성한 본예산으로, 복지와 생활 기반 확충을 우선하면서 철강산업 경쟁력 강화와 신산업 육성에도 투자를 이어가는 것이 특징이다.

분야별로는 복지 예산이 1조2127억 원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 전년보다 12.7% 늘어난 규모다.

영유아 보육료와 아동수당, 부모급여 등에 1370억 원을 투입하고 출산지원금·출생축하금 111억6000만 원, 첫만남이용권과 산모·신생아 건강관리서비스에 86억6000만 원을 지원한다.

노인일자리 사업에는 513억4000만 원, 70세 이상 어르신 버스 무료승차에 75억9000만 원을 배정했다.

장애인 활동지원과 연금 등에도 881억6000만 원을 편성했으며, 청년월세 지원과 청년 주거시설 조성 등 청년층의 주거 안정에도 재원을 투입한다.

시민 생활과 직결된 교통·도로 인프라 개선도 주요 사업으로 꼽힌다.

양학동~흥해 대련 간 도로 개설에 126억4000만 원, 장성~지곡 간 도시계획도로에 73억 원을 반영했다.

북부권 버스 공영차고지 조성에는 81억7000만 원, 공영주차장 확충에는 61억5000만 원을 투입한다.

읍면동 주민건의사업과 공원·가로등 정비 등 일상 속 불편을 줄이기 위한 사업도 추진한다.

지역 주력산업인 철강산업의 경쟁력 회복을 위한 투자도 이어진다.

철강산업의 AI 융합과 산업단지 디지털 전환 등에 191억6000만 원을 편성했으며, 디지털혁신 거점과 자율제조 실증 기반 구축에도 예산을 배분했다.

영일만4 일반산업단지 조성에는 325억 원, 투자기업 유치와 지원에는 101억8000만 원을 반영했다.

의료·헬스케어·그린바이오·신소재 분야에도 238억 원을 투입해 산업 다변화를 추진한다.

재난 대응과 도시 환경 개선을 위한 투자도 포함됐다.

자연재해위험지구 정비와 하천재해 예방에 143억4000만 원, 풍수해생활권 정비에 39억 원을 배정했다.

산림병해충 방제와 산불 예방에도 각각 111억 원과 102억 원을 투입한다.

하수도 정비와 생태하천 복원, 산업단지 완충저류시설 확충 등을 통해 환경·안전 기반도 보강할 계획이다.

대규모 문화·체육시설 사업은 추진 필요성과 재정 여건을 함께 고려해 편성했다.

포항국제전시컨벤션센터 건립에 328억 원, 생활체육인 전용체육파크 조성에 87억4000만 원, 시립미술관 제2관 건립에 200억 원을 반영했다.

반면 시급성이 상대적으로 낮은 일부 사업은 추진 시기를 조정해 재정 부담을 관리한다는 방침이다.

포항시는 복지 수요 증가와 국·도비 사업에 따른 지방비 부담, 채무 상환 등으로 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서 사업별 필요성과 시급성을 따져 예산을 배분했다.

예산 규모 확대 자체보다 시민이 실제로 느낄 수 있는 변화와 지역경제에 미치는 효과를 우선하겠다는 것이다.

박용선 포항시장은 “민생 안정과 지역경제 회복을 최우선 과제로 삼고 시민 생활과 직결된 사업을 먼저 추진하는 한편, 포항의 미래 경쟁력을 높일 산업 기반 마련에도 지속적으로 투자하겠다”고 말했다.

한편 포항시가 제출한 2027년도 예산안은 시의회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.