경북 영천시는 2027년도 예산안을 올해보다 495억원(4.4%) 늘어난 1조 1,863억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 밝혔다.

일반회계는 1조 810억원, 특별회계는 1,053억원으로, 영천시는 민생 안정과 미래 성장 기반 마련에 중점을 뒀다고 설명했다.

특히 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 위해 일자리·소득, 생활기반, 행정서비스, 불편·위험 해소 4대 분야를 중심으로 예산을 편성했다고 덧붙였다.

주요 편성안을 살펴보면 기업과 산업의 성장을 뒷받침하고 지역 내 일자리와 소득을 늘리기 위해 △영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립 111억원 △도남일반산업단지 조성 80억원 △첨단부품소재일반산단 환경조성사업 67억원 △투자선도지구 개발사업 50억원 △중소기업운전자금 이차보전 32억원 △소상공인 특례보증 출연금·이차보전 및 카드수수료 지원 21억원 △청년농업인 정책자금 이차보전 3억원 등을 편성했다.

또, 주거·교통·돌봄·안전 등 시민 생활과 밀접한 기반시설을 확충하고 정주여건을 개선하기 위해 △미래형첨단복합도시 도로개설 96억원 △자연재해위험지구 정비사업 59억원 △영천~청통와촌IC 연결도로 확장공사 30억원 △산후조리비 및 출산양육 장려금 21억원 △중앙동 노후주거지 정비 도시재생사업 17억원 △시민야구장 시설 개보수 13억원 △택시비 지원(80세 이상, 임산부, 학생) 8억원 등을 반영했다.

이어, 행정서비스 지원 강화와 관련 시설 확충으로 시민 편의를 높이고, 시민에게 더 가까이 다가가는 행정을 실현하기 위해 △금호·고경 농업근로자 기숙사 건립 95억원 △대창면·중앙동 행정복지센터 건립 49억원 △노인복지관 건립 40억원 △종합스포츠센터 시설개선공사 10억원 △서부동 복지회관 건립 10억원 △경로당 식사지원 8억원 △중장년일자리 지원센터 운영 6억원 등을 편성했다.

시민이 일상에서 겪는 불편과 위험을 해소하기 위해 △공영주차장 신설·확장 41억원 △시가지 미불용지 보상 20억원 △공동주택 공용시설 지원사업 14억원 △버스승강장 개선사업 12억원 △영천역환승센터 조성 6억원 △축사 악취저감 지원사업 5억원 △실시간 교통신호정보 제공사업 2억원 등을 반영했다.

김병삼 영천시장은 “2027년은 민선9기 시정방향을 구체적인 사업으로 실현해 나가는 중요한 해”라며 “시민의 삶터는 굳건하게 지키고, 영천의 미래는 담대하게 준비해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 예산편성 배경을 설명했다.

이번에 편성한 2027년도 예산안은 제256회 영천시의회 제2차 정례회 심의·의결을 거쳐 오는 12월 17일 최종 확정될 예정이다.