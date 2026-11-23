▲민주평화통일자문회의 달성군협의회가 지난 20일 달성군청 상황실에서 최재훈 달성군수와 자문위원 등 40여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 4분기 정기회의’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달성군

대구 달성군이 지역사회에는 평화통일 공감대를 확산하고, 미래세대에는 진로·진학의 방향을 제시하는 소통 행보를 이어가고 있다. 자문위원들과 한반도 평화공존을 위한 정책을 논의하는 한편, 지역 학생과 학부모에게는 변화하는 교육환경에 맞춘 진학 정보를 제공하며 지역의 미래를 함께 준비하고 있다.

민주평화통일자문회의 달성군협의회(회장 김무용)는 지난 20일 달성군청 상황실에서 최재훈 달성군수와 자문위원 등 40여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 4분기 정기회의’를 개최했다고 23일 밝혔다.

‘한반도 평화공존 3대 청사진 실천을 위한 정책 추진 방안’을 주제로 열린 이번 회의는 올해 협의회 활동을 돌아보고, 지역사회에 평화통일 공감대를 확산하기 위한 실천 방안을 모색하는 자리로서, 대구지역회의 제19기 부의장을 역임한 배한동 교수의 특강을 통해 통일·대북 정책 방향을 짚었으며, 참석자들은 3분기 통일 의견 수렴 결과를 공유하고 4분기 정책 추진 방향에 대한 의견을 나눴다.

특히 지난 13일 개최된 ‘달성 평화통일 공감 시민대화’ 원탁회의 성과가 주목받았다. 위원들은 주민들과 직접 소통하며 평화통일에 대한 공감대를 넓힌 하반기 활동을 되짚고, 현장에서 군민들과 나눈 경험을 바탕으로 지역 중심의 평화통일 활동 방향을 논의했다.

김무용 협의회장은 “올 한 해 지역사회에 평화통일 공감대를 넓히는 데 힘써 주신 자문위원들께 감사드린다”며 “오늘 모은 지혜를 바탕으로 달성군협의회가 지역 평화통일 기반을 다지는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

최재훈 군수도 “시민대화 원탁회의 등 하반기 다양한 활동이 군민들과 평화통일의 의미를 함께 나누는 소중한 계기가 됐다”며 자문위원들의 지속적인 관심과 참여를 당부했다.

▲(재)달성교육재단이 지난 21일 화원역사문화체험관 공연장에서 관내 중·고등학생과 학부모 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘맞춤형 진로·진학 설명회’를 개최하고 있다ⓒ대구달성군

지역의 미래를 이끌 청소년을 위한 교육 지원도 이어졌다.

(재)달성교육재단(이사장 최재훈)은 지난 21일 화원역사문화체험관 공연장에서 관내 중·고등학생과 학부모 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘맞춤형 진로·진학 설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 고등학교 진학을 앞둔 중학생과 고교 1·2학년 학생, 학부모들이 변화하는 교육제도를 이해하고 학생의 진로 희망에 맞춰 진학 전략을 세울 수 있도록 마련됐으며, 특강에는 특목고 등에서 17년간 교직 생활을 한 정승익 EBSi·강남구청 인터넷수능방송 영어 대표강사가 나서 자기주도학습법과 최신 교육 흐름을 중심으로 강연을 진행했다.

강연은 고교학점제와 선택 교육과정에 대한 이해를 높이고, 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞춰 학습 방향을 설계하는 데 초점을 맞췄다. 학부모들에게는 사교육에 대한 막연한 의존과 입시 불안을 덜고, 자녀의 진학을 보다 체계적으로 지원할 수 있는 정보를 제공했다.

최재훈 이사장은 “자기주도학습법과 최신 교육 트렌드를 다룬 이번 특강이 학생들이 미래 지향적인 진로 목표를 설정하고 인공지능(AI) 시대에 대비하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 말했다.

달성교육재단은 진로 진단과 코칭, 진로·진학 컨설팅, 토요상담교실, 글로벌 미래인재 육성사업 등 학생별 수요를 반영한 교육 프로그램을 운영하고 있다.

평화통일에 대한 지역사회의 공감대를 넓히고 청소년들이 미래를 설계할 수 있도록 돕는 달성군의 두 행보는 지역의 현재와 미래를 함께 살피는 활동이라는 점에서 의미를 더하고 있다.