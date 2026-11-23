불빛축제 운영 성과와 문제점 분석해 내년 행사 개선 및 지역경제 연계

한파 취약계층 보호·도로 제설·산불 예방 등 겨울철 재난 대응 강화

박용선 경북 포항시장이 겨울철 시민 안전 확보와 주요 시정 현안의 차질 없는 추진을 위해 간부 공무원들에게 철저한 대응과 책임 있는 행정을 주문했다.

박 시장은 23일 시청 중회의실에서 열린 간부회의에서 포스코 노사 동향을 비롯해 포항국제불빛축제 운영 결과, 한파 취약계층 보호, 도로 제설 및 산불 예방 등 주요 현안을 살폈다.

특히 최근 마무리된 포항국제불빛축제와 관련해 행사 운영 과정에서 드러난 문제점과 시민 불편을 면밀히 분석하고, 내년 행사에 개선 사항을 반영할 것을 지시했다.

단순한 행사 운영을 넘어 관광객 유치와 소비 확대 등 지역경제에 실질적인 도움이 되는 방향으로 발전시켜야 한다는 점도 강조했다.

겨울철 안전대책과 관련해서는 한파에 취약한 시민들이 보호 사각지대에 놓이지 않도록 현장 관리를 강화하고, 강설에 대비한 제설 장비와 대응체계를 철저히 점검할 것을 당부했다.

건조한 날씨에 화목보일러 등으로 인한 산불 위험이 커지는 만큼 예방 활동에도 각별한 주의를 주문했다.

지역경제와 산업 현안에 대한 행정 지원도 강조했다.

민간투자 사업의 원활한 추진을 위해 필요한 행정적 지원을 강화하고, AI융합지원 협의체 출범을 계기로 지역 중소기업들이 관련 기술과 지원사업을 적극 활용할 수 있도록 정보 제공과 안내를 확대하라고 지시했다.

특히 최근 제기된 정책특보의 역할과 관련해서는 시정 운영의 중심을 부시장과 국·소장에 두겠다는 원칙을 재확인했다.

다만 주요 정책과 공약, 시민 의견 수렴이 필요한 사안은 정책특보를 포함한 다양한 의견을 반영해 정책 완성도를 높여야 한다는 입장을 밝혔다.

박 시장은 “공직자 모두가 조직 내 역할과 책임을 존중하고 긴밀하게 협력해야 한다”며 “소통과 협력을 바탕으로 시정 현안을 함께 해결하는 책임행정”을 당부했다.