▲(재)구미먹거리통합지원센터가 최근 진행한 ‘2026 구미김장문화주간’ 행사를 마무리하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

아이들의 작은 손이 배추에 양념을 버무리며 우리 전통 김장문화를 배웠다. 며칠 뒤에는 서로 다른 문화와 배경을 가진 시민들이 한자리에 모여 김치를 담갔고, 그렇게 완성된 김치 4t은 지역의 어려운 이웃들에게 전달됐다.

김장이 단순히 겨울 먹거리를 준비하는 일을 넘어 세대와 문화를 잇고 지역공동체의 온기를 나누는 자리로 펼쳐졌다.

(재)구미먹거리통합지원센터(이사장 김장호)는 최근 진행한 ‘2026 구미김장문화주간’ 행사를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 행사는 우리 고유의 김장문화를 다음 세대에 전하고, 지역 농산물로 만든 김장김치를 이웃과 나누기 위해 마련됐으며, 전통문화 체험과 지역 먹거리 소비, 사회공헌 활동을 하나로 연결했다는 점에서 의미를 더했다.

행사의 첫 무대는 어린이들이 장식했다. 지난 17일부터 19일까지 진행된 ‘우리아이 첫 김장 만들기’에는 관내 유치원과 어린이집 아동들이 참여해 김치를 직접 담그며 전통 식문화를 경험했다.

아이들은 지역 농산물로 준비된 재료를 손으로 만지고 양념을 버무리며 김치가 만들어지는 과정을 체험해, 식탁에 오르는 음식이 어떤 과정을 거쳐 만들어지는지 배우고, 우리 농업과 농촌의 가치도 자연스럽게 접하는 시간이었다.

풀무원푸드머스는 ‘전통김치 만들기 KIT’ 100여 개를 후원해 어린이들의 체험을 지원했다. 기업의 후원이 지역 전통문화 교육으로 이어지면서 민관 협력의 의미도 더했다.

20일에는 김장문화주간의 대미를 장식하는 김장 버무림 및 나눔행사가 열렸다. 이날 행사에는 다양한 문화적 배경을 가진 구미시민들이 참여해 지역 농산물로 김장김치를 담그고 이웃사랑을 실천했다.

특히 구미시로컬푸드직매장 소비자모니터링단과 LB세미콘 임직원, 구미장미로타리클럽 회원들이 자원봉사자로 나서 힘을 보탰다. 시민과 기업, 지역 단체가 함께 김치를 담그며 서로의 손길을 보탠 현장은 김장이라는 전통문화가 오늘날 지역공동체를 하나로 묶는 매개가 될 수 있음을 보여줬다.

이날 담근 김치는 10㎏들이 400박스, 모두 4천㎏ 규모다. 완성된 김치는 지역 복지기관과 구미푸드뱅크를 통해 어려운 이웃들에게 전달됐다.

2023년 첫선을 보인 뒤 올해 네 번째 이어진 김장 나눔은 지역에서 생산한 농산물이 지역민의 손을 거쳐 이웃의 식탁으로 돌아가는 먹거리 선순환의 사례로 자리 잡고 있다.

특히 이번 행사는 어린이들에게는 전통을 배우는 기회를, 다양한 문화적 배경을 가진 시민들에게는 지역사회 구성원으로 함께 어울리는 경험 제공과 함께, 겨울을 앞둔 취약계층에는 김장김치와 함께 이웃의 관심과 온기를 전했다.

김장호 구미시장은 “김장은 단순히 음식을 만드는 일이 아니라 함께 준비하고 나누며 이웃의 안부를 살피는 우리 고유의 공동체 문화”며, “아이들과 다양한 문화적 배경을 가진 시민들이 함께 김장문화를 경험하고, 지역에서 생산한 농산물이 다시 이웃을 위한 나눔으로 이어졌다는 점에서 더욱 뜻깊다”고 말했다.

이어 “지역 농산물의 안정적인 소비 기반을 확대해 농업·농촌의 소득 증대에 기여하고, 생산과 소비, 나눔이 지역 안에서 선순환하는 지속가능한 먹거리체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

지역 농산물로 담근 김치가 이웃의 식탁에 오르고, 그 과정에서 세대와 문화의 경계까지 허물어졌다. 구미김장문화주간은 먹거리가 단순한 소비재를 넘어 사람과 사람을 연결하고 지역공동체를 단단하게 만드는 소중한 자산임을 보여줬다