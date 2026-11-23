▲구미도시공사가 운영하는 구미시 탄소제로교육관의 청소년 환경봉사 동아리 ‘넷제로-히어로즈’가 ‘2026 경상북도 청소년자원봉사대회’ 동아리 부문에서 경상북도지사상인 최우수상을 수상하고 있다ⓒ구미도시공사

유리창에 작은 점을 붙이고, 하천 주변 쓰레기를 줍고, 겨울 철새의 움직임을 관찰하는 청소년들이 있다. 환경문제를 교실에서 배우는 데 그치지 않고 직접 현장을 찾아 해결 방법을 실천해 온 구미지역 청소년들이 경상북도 청소년자원봉사대회에서 최고상을 받았다.

구미도시공사(사장 이재웅)가 운영하는 구미시 탄소제로교육관의 청소년 환경봉사 동아리 ‘넷제로-히어로즈’가 ‘2026 경상북도 청소년자원봉사대회’ 동아리 부문에서 경상북도지사상인 최우수상을 수상했다고 23일 밝혔다.

이번 수상은 청소년과 가족이 함께 지역의 환경문제를 찾아 해결하는 봉사활동을 꾸준히 이어온 성과다. 일상 속 탄소중립 실천을 넘어 지역 생태환경 보전에 직접 참여하고, 환경보호 문화를 확산한 점을 인정받았다.

넷제로-히어로즈는 구미시 탄소제로교육관 소속 청소년 환경봉사 동아리로, 환경기념일과 연계한 월별 실천 프로그램을 운영하고 있으며, 청소년들이 환경보호의 중요성을 배우는 데서 나아가 생활 속에서 직접 행동하도록 하는 것이 활동의 핵심이다.

활동 영역도 다양하다. 지역 공공장소와 하천 주변을 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅을 비롯해 지산샛강생태공원 겨울철 철새 관찰, 하천 생물다양성 탐사, 선산시장 탄소중립 실천 캠페인 등을 진행했다. 유기동물 보호와 생명존중 체험에도 참여하며 환경과 생명에 대한 이해를 넓혔다.

특히 야생조류 충돌 예방 활동은 청소년들이 지역 생태계의 문제를 직접 발견하고 해결책을 실천했다는 점에서 눈길을 끈다.

투명한 유리창이나 방음벽은 새들이 장애물로 인식하지 못해 충돌 사고가 발생하는 대표적인 인공 구조물이다. 동아리 회원들은 이러한 문제를 살펴본 뒤 교육관 유리창과 방음벽에 충돌 방지용 도트테이프를 부착했다. 작은 점을 일정한 간격으로 붙여 새들이 구조물을 인식할 수 있도록 돕는 방식이다.

단순히 환경보호의 필요성을 알리는 캠페인에 머물지 않고, 야생조류의 피해를 줄이기 위한 구체적인 행동으로 연결했다는 점에서 의미가 있다.

또 하나의 특징은 청소년 개인을 넘어 가족이 함께하는 환경실천 공동체를 만들어가고 있다는 것이다. 청소년과 보호자가 함께 환경문제를 고민하고 봉사활동에 참여하면서 교육관에서 배운 탄소중립의 가치가 가정과 지역사회로 확산하는 계기를 마련했다.

이재웅 구미도시공사 사장은 “이번 수상은 청소년과 가족들이 일상 속에서 환경보호를 꾸준히 실천해 온 노력의 결실”이며, “청소년들이 환경문제 해결에 앞장서는 미래세대의 에코리더로 성장할 수 있도록 다양한 참여형 환경교육과 봉사활동을 지원하겠다”고 말했다.

환경을 지키는 일은 거창한 구호보다 일상 속 작은 실천에서 시작된다. 유리창에 붙인 작은 점 하나, 하천에서 주운 쓰레기 한 조각이 모여 지역 생태계를 지키는 힘이 되고 있다. 넷제로-히어로즈의 수상은 미래세대가 환경보호의 주체로 성장하고 있음을 보여주는 사례다.