▲고령군청 전경ⓒ고령군

고령군의 문화예술 풍경이 한층 다채로워지고 있다. 청년들은 달콤한 디저트를 직접 만들며 일상의 즐거움을 찾고, 군민들은 하나 된 목소리로 무대를 채우며 음악의 감동을 나눴다. 체험형 문화프로그램부터 지역 대표 합창단의 정기연주회까지, 세대를 아우르는 문화 활동이 지역에 활력을 불어넣고 있다.

고령군은 23일부터 지역 청년을 대상으로 '2026년 청년 문화프로그램 원데이 클래스' 참여자를 선착순 모집한다.

이번 프로그램은 청년들이 문화의 소비자를 넘어 직접 만들고 경험하는 문화적 주체로 성장할 수 있도록 마련됐으며, 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 새로운 취미를 발견하고, 또래 청년들과 소통하며 생활의 활력을 얻도록 하는 데 초점을 맞췄다.

올해 강좌는 요즘 젊은 층 사이에서 관심을 끄는 디저트 만들기로 꾸며진다. '과일찹쌀떡 만들기'를 시작으로 '과일케이크 만들기', '두쫀쿠&땅쫀쿠 만들기' 등 모두 3개 과정이 진행되며, 매회 10명씩 총 30명 모집, 강의는 대가야문화누리 2층 자활교육장에서 열린다. 수강료와 재료비는 전액 무료다.

참여 대상은 고령군에 거주하거나 지역에서 활동하는 18세부터 45세까지의 청년이다. 희망자는 오는 30일까지 이메일로 신청하면 된다.

▲고령합창단(단장 곽무현)과 다산미라클합창단(단장 성현덕)ⓒ고령군

청년들이 직접 손으로 문화를 만들어가는 동안, 지역의 또 다른 무대에서는 음악으로 하나 되는 감동의 시간이 펼쳐졌다.

고령군이 주최하고 고령문화원이 주관한 고령군합창단 정기연주회가 지난 21일 대가야문화누리 우륵홀에서 '강을 넘어 다시 하나'를 주제로 열려 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

이번 공연은 고령합창단(단장 곽무현)과 다산미라클합창단(단장 성현덕)이 2024년부터 연합해 고령군을 대표하는 합창단으로 함께 활동한 이후 마련한 정기연주회다. 서로 다른 지역과 구성원들이 하나의 이름으로 무대에 올라 음악으로 화합을 보여줬다는 점에서 의미가 컸다.

특히 이번 무대는 단순히 여러 사람이 함께 노래하는 합창을 넘어, 지역 공동체가 문화예술로 하나 되는 모습을 보여줬다. 두 합창단의 연합은 단체 간 협력이라는 의미를 넘어 군민 모두가 함께 만들어가는 지역 문화예술의 상징으로 자리매김하고 있다.

공연에는 고령소년소녀합창단(단장 안언주)이 특별출연해 맑고 순수한 목소리로 관객들의 박수를 받았으며, 정열인 재즈트리오도 무대에 올라 색다른 음악적 매력을 선사했다.

무대 구성도 눈길을 끌었다. 곡마다 차별화된 안무와 영상, 다양한 무대 연출을 접목해 노래에 담긴 이야기와 메시지를 입체적으로 전달했다. 기존 합창 공연의 형식에서 벗어나 한 편의 음악 이야기를 감상하는 듯한 무대를 연출하면서 관객들의 몰입도를 높였다.

약 100분간 이어진 공연에도 객석에서는 시간이 짧게 느껴졌다는 반응이 나오는 등 높은 만족도를 보였다. 어린이 합창단의 순수한 목소리부터 성인 합창단의 깊이 있는 하모니, 재즈트리오의 색다른 선율까지 어우러지며 세대와 장르를 넘나드는 문화예술의 매력을 보여줬다.

정이환 고령문화원장은 "음악은 서로 다른 목소리와 마음을 하나로 모아 지역과 사람을 이어주는 특별한 힘을 가지고 있다"며 "이번 연주회가 고령군합창단의 새로운 도약과 성장을 알리는 출발점이 되고, 군민들에게 더욱 깊은 사랑을 받는 합창단으로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.

정광호 고령군수 권한대행(부군수)은 "서로 다른 두 팀이 고령군합창단이라는 이름으로 함께하게 된 것에 큰 의미가 있다"며 "지역을 대표하는 합창단으로서 꾸준한 활동을 통해 지역 문화예술을 빛내주길 바라며, 군에서도 함께 응원하겠다"고 밝혔다.

고령군의 이번 문화 행보는 청년들에게는 새로운 취미와 경험을, 군민들에게는 음악을 통한 소통과 화합의 기회를 제공한다는 점에서 공통점을 갖는다. 문화가 특정 행사나 공연장에 머무는 것이 아니라 일상 속 체험과 공동체 활동으로 확장되고 있는 것이다.

지역의 미래를 이끌 청년들이 문화를 직접 경험하고, 주민들이 함께 노래하며 지역의 정체성을 만들어가는 모습은 고령의 문화적 가능성을 보여준다. 일상에서 시작된 작은 문화 체험이 지역 전체의 활력으로 이어질 수 있을지 기대를 모으고 있다.