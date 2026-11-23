▲대구 수성구의회 김두현 의원ⓒ대구 수성구의회

아픈 부모나 장애가 있는 가족을 돌보느라 자신의 학업과 진로, 취업 준비를 미뤄야 했던 아동·청년들에게 새로운 지원의 길이 열린다.

가족의 간병과 가사를 책임지면서도 정작 자신을 위한 도움은 받기 어려웠던 이른바 '가족돌봄 아동·청년'을 지원하기 위한 제도적 기반이 대구 수성구의회 상임위원회를 통과했다.

수성구의회 문화복지위원회는 23일 열린 제279회 제2차 정례회에서 김두현 의원이 대표발의한 '대구시 수성구 가족돌봄 아동·청년 지원 조례안'을 가결했다.

이번 조례안은 가족의 돌봄을 책임지는 아동·청년이 간병과 가사 부담 때문에 교육과 취업, 사회 진출에서 불이익을 받지 않도록 지원 체계를 마련하는 데 초점을 맞춰, 수성구에 거주하는 34세 이하 주민 가운데 질병이나 장애 등으로 돌봄이 필요한 가족의 간호·간병 또는 일상생활을 지원하는 사람이다.

가족돌봄 아동·청년들은 또래 친구들이 학업과 진로를 고민하고 미래를 준비하는 시간에 가족의 식사와 가사, 병원 동행, 간병 등을 책임지는 경우가 적지 않다. 돌봄이 장기화하면 학업 중단이나 취업 기회 상실은 물론 심리적 고립과 경제적 어려움까지 겪을 수 있어 개인의 희생에만 맡겨서는 안 된다는 지적이 이어져 왔다.

조례안은 이러한 부담을 가족과 당사자 모두에게서 덜어주는 방향으로 설계됐다.

우선 돌봄이 필요한 가족에게 간병과 가사서비스를 연계하고, 가족돌봄을 맡은 아동·청년에게는 학업과 진로 지원, 직업훈련 및 취업 지원을 제공할 수 있도록 했다. 교육·생활·주거 등 자립에 필요한 지원 근거도 담았다.

생계·의료 지원과 심리·정서 상담을 비롯해 당사자와 가족의 상황을 종합적으로 살피는 사례관리도 추진할 수 있도록 했다. 단순히 경제적 지원에 그치지 않고 가족의 돌봄 공백을 메우는 동시에 청년들이 자신의 삶을 이어갈 수 있도록 돕겠다는 취지다.

이번 조례안은 지난 3월 26일 시행된 '가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률'에 발맞춰 지역 차원의 구체적인 지원 근거를 마련하기 위해 추진됐다.

조례안이 본회의에서 최종 의결되고 공포되면 수성구는 가족돌봄 아동·청년의 실태와 필요를 파악하고, 가정별 상황에 맞는 복지서비스와 자립 지원을 연계할 수 있는 제도적 기반을 갖추게 된다.

이번 조례는 가족을 돌보는 책임 때문에 자신의 미래까지 희생해야 했던 아동·청년들에게 '돌봄을 받는 사람'이자 '보호받아야 할 청년'이라는 사회적 인식을 확산시키는 계기가 될 것으로 기대된다.

가족을 돌보는 일이 한 개인의 당연한 책임이나 희생으로 남지 않도록 지역사회가 함께 부담을 나누는 것, 그것이 이번 조례가 담고 있는 가장 중요한 의미다.