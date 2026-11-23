▲더불어민주당 박형룡 대구시당위원장과 오중기 경북도당위원장이 최근 간담회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ민주당 대구시당

대구·경북의 주요 현안을 놓고 더불어민주당 대구시당과 경북도당이 공동 대응에 나선다. 행정통합과 TK 신공항, 로봇산업 육성 등 지역의 미래를 좌우할 핵심 사업부터 민생경제와 예산 확보까지 정책연대를 통해 지역 현안 해결의 돌파구를 마련하겠다는 구상이다.

더불어민주당 박형룡 대구시당위원장과 오중기 경북도당위원장은 최근 간담회를 갖고 대구·경북의 주요 현안 해결을 위한 양 시·도당 간 정책연대를 추진하기로 뜻을 모았다.

이날 간담회에서는 대구·경북 행정통합과 TK 신공항 건설, 최근 선정된 로봇산업 특화단지, TK 관광·문화산업 활성화, 지역화폐 및 농어촌 기본소득 관련 예산 확보 등 지역 발전과 민생경제에 직결된 현안들이 폭넓게 논의됐으며, 특히 양 시·도당은 이재명 정부가 추진하는 정책이 대구·경북에서도 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 중앙정부와 중앙당을 연결하는 정책 가교 역할을 강화하기로 했다.

이는 지역 주요 사업이 구호에 그치지 않고 실제 예산 확보와 사업 추진으로 이어지도록 공동 대응 체계를 구축하겠다는 것이다.

정치권을 향한 비판도 이어졌다. 두 위원장은 이른바 'TK 패싱'을 주장하면서도 정작 지역 현안 해결과 주요 사업 추진, 국비 확보에는 소극적인 국민의힘 국회의원과 대구시정·경북도정의 역할을 문제 삼았다.

지역 발전을 둘러싼 정치적 공방을 넘어 누가 실질적으로 지역 현안을 해결하고 성과를 만들어내느냐가 중요하다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

양 시·도당은 앞으로 이재명 정부의 대구·경북 관련 정책과 성과를 지역 주민들에게 적극적으로 알리는 한편, 주요 현안 해결과 예산 확보를 위해 중앙정부 및 중앙당과의 협력도 강화할 방침이다.

관심을 끄는 대목은 2028년 총선을 겨냥한 정치개혁 논의다. 두 위원장은 지역주의와 일당독점 정치구조를 극복하기 위한 권역별 비례대표제와 이중등록제 등 선거제도 개혁 과제에 대해서도 심도 있는 논의를 시작하고, 이를 중앙당에 적극적으로 요구하기로 했다.

이는 대구·경북에서 특정 정당 중심으로 고착화된 정치구조에 변화를 모색하고, 다양한 정치세력이 지역 민심을 대변할 수 있는 제도적 기반을 마련하겠다는 의지로 해석된다.

이번 정책연대가 단순한 정당 간 협력에 머물지, 지역 현안 해결과 정치 지형 변화로 이어질지는 앞으로의 실행력이 관건이다. 행정통합과 신공항 등 굵직한 지역 현안에서 가시적인 성과를 만들어내고, 선거제도 개혁까지 구체화할 수 있을지 대구·경북 정치권의 행보에 관심이 쏠리고 있다.