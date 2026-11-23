민자사업 분쟁 21건 대응해 1240억 원 절감…유사 소송에도 활용 기대

경북 포항시가 장량공공하수처리시설 운영비 증액을 둘러싼 민간사업자와의 소송에서 항소심까지 승소하며 최대 91억 원의 추가 재정 부담을 피했다.

대구고등법원 제3민사부는 지난 18일 민간사업자 푸른장량㈜이 포항시를 상대로 제기한 사용료 청구 항소심에서 사업자 측 항소를 기각했다.

앞서 2025년 5월 1심에서도 사업자의 청구가 기각된 데 이어 2심에서도 포항시의 주장이 받아들여졌다.

이번 소송은 푸른장량㈜이 주 52시간 근무제 도입에 따른 인력 증원과 운영비 증가를 이유로 2019년 7월부터 2030년 12월까지 추가 운영비 약 91억 원을 요구하면서 시작됐다.

재판부는 민간투자사업 협약상 운영비 변동 위험은 원칙적으로 사업자가 부담해야 한다고 판단했다.

근로시간 단축으로 비용이 일부 증가한 사실은 인정하면서도, 사업자가 통상 감수해야 할 수준을 넘어선 현저한 증가로 보기 어렵다며 포항시에 추가 비용을 부담시킬 근거가 부족하다고 봤다.

이번 판결은 포항시의 재정 부담을 줄이는 동시에 유사한 민간투자사업 분쟁에도 참고 사례가 될 전망이다.

현재 다른 민간사업자도 약 120억 원 규모의 인건비 증액을 요구하고 있어 향후 협상과 법적 대응에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

포항시는 그동안 민간투자사업과 관련한 협상·중재·소송 등 21건의 분쟁에 대응해 약 1240억 원의 예산 절감 효과를 거뒀다.

박용선 포항시장은 “이번 승소가 철저한 법률 검토와 전문적인 대응의 결과라며, 앞으로도 민간투자사업을 면밀히 관리해 지방재정 건전성과 책임행정을 강화하겠다”고 말했다.