▲왼쪽부터 마노즈 쿠마르 바니야, 타파 치티지 박사과정생(공동 제1저자), 천경수 교수(교신저자)ⓒ게명대

알레르기 치료에 사용되는 항히스타민제와 의료용 대마에서 새로운 항암 치료 가능성을 찾는 연구가 주목받고 있다. 이미 사용되고 있는 약물과 천연물 유래 성분을 암 치료에 활용할 수 있는지에 대한 연구가 이어지는 가운데, 계명대학교 연구진이 관련 연구 성과를 국제학술지에 잇따라 발표했다.

계명대학교(총장 신일희) 약학대학 학장인 천경수 교수 연구팀은 기존 약물의 새로운 항암 치료 가능성을 다룬 논문 2편을 대한약학회 공식 국제학술지인 'Archives of Pharmacal Research(APR)'에 연이어 게재했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 알레르기 치료제로 널리 사용되는 항히스타민제의 항암 치료제 재창출 가능성과 의료용 대마 성분의 항암 작용 및 치료적 활용 가능성을 종합적으로 분석했다는 점에서 관심을 끈다. 새로운 항암제를 개발하는 기존 접근법에서 나아가 이미 알려진 약물과 성분의 작용을 재해석해 새로운 치료 전략을 모색했다는 것이다.

첫 번째 논문은 'Targeting histamine signaling: repurposing antihistamines for cancer chemotherapy and immunotherapy'로, 히스타민 신호전달을 표적으로 한 항히스타민제의 항암 화학요법 및 면역요법 활용 가능성을 다뤘다.

연구팀은 히스타민 수용체(H1R~H4R)의 신호전달 체계가 암세포 성장과 종양미세환경에 미치는 영향을 분석했다. 특히 알레르기 증상 완화에 사용되는 항히스타민제가 기존 항암제나 면역항암제와 병용될 경우 치료 효과를 높이는 보조 치료제로 활용될 가능성에 주목했다.

이는 이미 임상에서 사용 중인 약물의 새로운 치료 목적을 발굴하는 '약물 재창출(Drug Repurposing)' 연구의 학술적 근거를 정리한 것으로, 기존 약물의 활용 범위를 넓히는 차세대 항암 연구의 방향을 제시했다.

두 번째 논문은 'Cannabis in cancer: a review of therapeutic potential, clinical and preclinical status, and legislation'으로, 암 치료 분야에서 의료용 대마의 치료적 잠재력과 임상·전임상 연구 현황, 관련 법제 등을 종합적으로 검토했다.

연구팀은 의료용 대마에 함유된 카나비노이드(Cannabinoid) 성분의 항암 관련 작용 기전을 살펴보고, 암 환자의 증상 관리에 관한 연구 결과를 분석했다. 아울러 국내외 의료용 대마 관련 법률과 규제 동향까지 함께 다뤄 향후 의약학적 활용을 위한 연구 과제와 제도적 고려사항을 제시했다.

두 논문은 모두 APR에 게재됐으며, APR은 2025년 기준 피인용지수(Impact Factor) 8.2를 기록, 약리학·약학 분야에서 상위 5.5%에 해당하는 국제학술지다.

연구에는 계명대 약학과 마노즈 쿠마르 바니야(Manoj Kumar Baniya)와 타파 치티지(Chhitij Thapa) 박사과정생이 각각 제1저자로 참여했으며, 천경수 교수가 교신저자로 연구를 이끌었다. 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 BK21사업의 지원을 받아 수행됐다.

천경수 교수는 "이번 연구는 기존에 사용되고 있는 약물과 천연물 유래 성분에서 새로운 항암 치료 가능성을 탐색했다는 데 의미가 있다"며, "앞으로도 약물의 작용 기전을 심층적으로 연구하고, 기초연구 성과가 실제 치료 전략으로 이어질 수 있도록 후속 연구를 이어가겠다"고 말했다.

한편 천 교수는 미국 스탠퍼드대학교 연구진과 글로벌 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)가 발표하는 '세계 상위 2% 과학자(World's Top 2% Scientists)' 명단에 이름을 올린 바 있다. 최근에는 대한약학회 산하 건강기능식품연구회 초대 회장으로 선출되기도 했다.

건강기능식품연구회는 건강기능식품의 안전성과 유효성 평가, 약사의 전문성 강화를 목표로 출범한 학술 조직이다.

기존 약물의 새로운 가능성을 탐색하는 기초연구에서 국제학술 성과까지 이어진 이번 연구는 암 치료 분야의 새로운 접근법을 모색하는 동시에 국내 약학 연구의 경쟁력을 보여주는 사례로 주목된다.