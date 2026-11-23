▲경북고령교육지원청이 최근 고령 캠프힐 올되다 농장에서 관내 학생맞춤통합지원 실무협의체 위원들이 참석한 가운데 '2026년 학생맞춤통합지원 실무협의체 역량강화 연수 및 성과공유회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령교육지원청

학생이 겪는 어려움은 성적이나 학교생활에만 머물지 않는다. 가정환경과 경제적 어려움, 심리·정서 문제 등 여러 요인이 복합적으로 얽혀 있는 만큼 학교 혼자 해결하기도 쉽지 않다.

위기학생을 조기에 발견하고 필요한 도움을 제때 연결하기 위해서는 학교와 지역사회가 함께 움직이는 촘촘한 지원체계가 중요하다.

고령교육지원청이 학교와 지역 유관기관의 협력을 바탕으로 학생 한 명 한 명의 상황에 맞는 통합지원 체계 강화에 나섰다.

경북고령교육지원청(교육장 정태호)은 최근 고령 캠프힐 올되다 농장에서 관내 학생맞춤통합지원 실무협의체 위원들이 참석한 가운데 '2026년 학생맞춤통합지원 실무협의체 역량강화 연수 및 성과공유회'를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 복합적인 어려움을 겪는 위기학생을 조기에 발굴하고 개별 상황에 맞는 지원 제공을 위해 마련됐으며, 특히 지역사회 유관기관 실무자들의 정책 이해도를 높이는 한편, 올해 추진한 학생맞춤통합지원 사업의 성과를 공유하고 향후 협력 방향을 모색하는 자리였다.

이날 협의회는 교육지원과장의 인사말을 시작으로 2026년 학생맞춤통합지원 사업 운영 안내, 실무자 역량강화 연수, 사업 성과 공유 및 질의응답 순으로 진행됐으며, 특히 역량강화 연수에서는 문경교육지원청 학생맞춤통합지원 업무 담당 주무관이 강사로 나서 '2026년도 학생맞춤통합지원 정책 이해 및 지원 사례'를 주제로 강의했다.

참석자들은 실제 현장에서 진행된 위기학생 지원 사례를 살펴보며 학생들이 겪는 복합적인 문제에 어떻게 접근하고, 기관별 전문성과 자원을 어떤 방식으로 연결할 수 있는지 의견을 나눴다. 개별 기관의 역할을 넘어 공동 대응이 필요한 상황에서 실무자 간 소통과 협업이 얼마나 중요한지도 공유했다.

이어진 성과공유회에서는 올해 추진된 학생맞춤통합지원 사업의 주요 실적과 우수 사례를 돌아보고, 지원 과정에서 나타난 개선 과제와 향후 발전 방향을 논의했다.

특히 위기학생을 단순히 발견하는 데 그치지 않고 학생과 가정의 상황을 종합적으로 파악해 필요한 교육·복지 서비스를 연결하는 체계를 더욱 강화해야 한다는 데 의미를 뒀다.

학생맞춤통합지원은 학교와 지역사회가 각자 보유한 자원과 전문성을 연계해 학생의 어려움을 통합적으로 해결하는 데 목적이 있다. 교육지원청은 이번 협의회를 계기로 기관 간 협력망을 더욱 공고히 하고, 위기학생 발굴부터 지원과 사후관리까지 이어지는 교육복지안전망을 강화해 나갈 계획이다.

정태호 교육장은 "바쁜 업무 중에도 아이들의 건강한 성장을 위해 한자리에 모여주신 실무협의체 위원들에게 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 학교와 지역사회 유관기관이 긴밀히 소통하고 협력해 단 한 명의 학생도 소외되지 않는 촘촘한 맞춤형 통합지원을 실현해 나가겠다"고 말했다.

아이들이 겪는 어려움은 저마다 다르지만, 도움을 받을 기회만큼은 누구에게나 열려 있어야 한다. 학교와 지역사회가 함께 만드는 촘촘한 지원망이 고령지역 학생들의 건강한 성장과 교육 기회 보장으로 이어질지 주목된다.