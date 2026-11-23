1878년 가을 청량산을 오른 성리학자 곽종석은 산행 뒤 여러 편의 시를 남겼다. 훗날 파리장서의 대표로 추대된 그가 청량산에서 남긴 시를 우리말로 읽을 수 있게 됐다.

▲ 청량산박물관이 펴낸 『국역 청량산 한시집 Ⅱ』 표지. 봉화 청량산을 유람한 문인 67명이 남긴 한시 300여 수를 우리말로 옮겨 시대순으로 실었다.ⓒ봉화군(사진제공)

청량산박물관은 16세기 중반에 태어난 조익부터 일제강점기에 활동한 변호달까지 문인 67명의 청량산 유산시(遊山詩) 300여 수를 우리말로 옮긴 학술총서 『국역 청량산 한시집 Ⅱ』를 발간했다고 밝혔다. 지난해 펴낸 Ⅰ권의 후속편으로, 첫 권에 담지 못한 작품을 찾아 번역하고 시대순으로 엮었다.

책에는 우암 송시열의 5대손으로 공조판서를 지낸 송환기의 작품도 실렸다. 송환기는 인간과 만물의 본성을 둘러싼 호락논쟁에서 호론의 견해를 지지한 학자다. 봉화 해저리 출신 김철수의 시도 만날 수 있다. 김철수는 1871년 서원 철폐에 반대하는 상소를 올렸다가 유배를 겪었다.

청량산박물관에 따르면 청량산을 소재로 오늘날까지 전해지는 유산시는 700여 수, 산행을 글로 남긴 유산기(遊山記)는 100여 편에 이른다. 이 기록에는 옛 문인들이 어떤 풍경에 눈길을 멈췄는지, 산에서 자연을 마주하며 학문과 삶을 어떻게 사유했는지가 담겨 있다. 여러 시대에 걸쳐 같은 산을 오른 이들의 글을 함께 읽으면 청량산이 문인들의 유람과 사유의 공간으로 자리해 온 모습도 살펴볼 수 있다.

청량산박물관 관계자는 “앞으로도 청량산 기록문화를 지속적으로 조사·연구해 ‘청량산문학’의 역사적·인문학적 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

국역서 관련 문의는 청량산도립공원관리사무소 박물관팀(054-679-6671~2)으로 하면 된다.