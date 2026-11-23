1878년 가을 청량산을 오른 성리학자 곽종석은 산행 뒤 여러 편의 시를 남겼다. 훗날 파리장서의 대표로 추대된 그가 청량산에서 남긴 시를 우리말로 읽을 수 있게 됐다.
청량산박물관은 16세기 중반에 태어난 조익부터 일제강점기에 활동한 변호달까지 문인 67명의 청량산 유산시(遊山詩) 300여 수를 우리말로 옮긴 학술총서 『국역 청량산 한시집 Ⅱ』를 발간했다고 밝혔다. 지난해 펴낸 Ⅰ권의 후속편으로, 첫 권에 담지 못한 작품을 찾아 번역하고 시대순으로 엮었다.
책에는 우암 송시열의 5대손으로 공조판서를 지낸 송환기의 작품도 실렸다. 송환기는 인간과 만물의 본성을 둘러싼 호락논쟁에서 호론의 견해를 지지한 학자다. 봉화 해저리 출신 김철수의 시도 만날 수 있다. 김철수는 1871년 서원 철폐에 반대하는 상소를 올렸다가 유배를 겪었다.
청량산박물관에 따르면 청량산을 소재로 오늘날까지 전해지는 유산시는 700여 수, 산행을 글로 남긴 유산기(遊山記)는 100여 편에 이른다. 이 기록에는 옛 문인들이 어떤 풍경에 눈길을 멈췄는지, 산에서 자연을 마주하며 학문과 삶을 어떻게 사유했는지가 담겨 있다. 여러 시대에 걸쳐 같은 산을 오른 이들의 글을 함께 읽으면 청량산이 문인들의 유람과 사유의 공간으로 자리해 온 모습도 살펴볼 수 있다.
청량산박물관 관계자는 “앞으로도 청량산 기록문화를 지속적으로 조사·연구해 ‘청량산문학’의 역사적·인문학적 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.
국역서 관련 문의는 청량산도립공원관리사무소 박물관팀(054-679-6671~2)으로 하면 된다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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