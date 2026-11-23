▲성주군청 전경ⓒ성주군

경북 성주군이 2027년 예산을 6900억원 규모로 편성하고 민생경제 회복과 군민 생활안정, 농업 경쟁력 강화, 재해예방에 재정 역량을 집중한다. 예산이 지역경제에 활력을 불어넣고 군민의 일상을 바꾸는 데 쓰이도록 생활밀착형 사업에 투자를 확대한다는 구상이다.

특히 182억원 규모의 민생안정지원금을 비롯해 농업인 지원, 사회복지, 재해위험지역 정비 등 군민들이 체감할 수 있는 사업에 예산을 배분했다. 여기에 주민들의 자원순환 실천과 탄소중립 활동까지 더해지면서 지속가능한 지역을 만들기 위한 정책도 관심을 모으고 있다.

성주군은 총 6900억원 규모의 2027년도 세입·세출예산안과 기금운용계획안을 편성해 군의회에 제출했다. 이는 2026년 본예산 6680억원보다 220억원(3.29%) 증가한 규모다.

회계별로는 일반회계 6128억원, 특별회계 647억3천만원, 기금 124억7천만원이다. 일반회계는 전년보다 247억원(4.2%), 특별회계는 1억6천만원(0.2%) 증가했으며, 기금은 28억6천만원(18.7%) 감소했다.

분야별로는 사회복지 예산이 1426억원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 이어 농업·임업 897억원, 환경 및 상하수도 1085억원, 국토 및 지역개발 905억원, 공공질서 및 안전 416억원, 문화 및 관광 364억원, 산업·중소기업 312억원, 도로 및 교통 216억원, 보건 95억원, 교육 19억원 등이다.

가장 눈에 띄는 사업은 민생안정지원금이다. 성주군은 군민의 생활 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 182억원을 반영했다. 지역 주민의 가계 부담 완화와 소상공인 매출 증대 등 지역경제 선순환을 유도하겠다는 취지다.

농업 분야에도 897억원을 투입해 농촌의 인력난과 생산비 부담을 줄이고 농업 경쟁력을 높인다. 계절근로자 등 농촌인력지원 18억원, 농어민수당 66억원, 기본형 공익직불제 167억원, 유기질비료 지원 13억원을 반영했다. 시설원예 현대화 및 에너지절감시설 보급에 57억원, 청년농업인 영농정착지원 20억원, 축산 분야에도 94억원을 편성했다.

사회복지 분야는 전체 예산의 20.66%를 차지하며 전년보다 97억원(7.27%) 늘었다. 기초연금 536억원, 기초생활보장급여 158억원, 노인일자리 및 사회활동 지원 71억원 등을 통해 취약계층의 생활안정과 어르신들의 소득 보장 및 사회참여를 지원한다.

기후변화에 따른 자연재해에 대비한 안전 투자도 확대한다. 재해위험지구 정비 176억원, 풍수해생활권 종합정비 149억원, 작은지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 11억원 등을 편성해 재해 취약지역의 안전 기반을 확충할 계획이다.

저출생과 인구감소에 대응하기 위한 지방소멸대응기금 57억원도 활용한다. 육아친화형 공공임대주택 건립에 50억원, 어린이집 영어특성화 교육 3억원, 유치원 및 초등교육 지원에 4억원을 투입해 주거와 교육, 돌봄이 연결되는 정주환경을 조성한다.

일자리와 기업 지원에는 성주3일반산업단지 조성사업 120억원, 중소기업 운전자금 이차보전금 13억원, 소상공인 특례보증 및 카드수수료 지원 등에 9억원을 반영했다. 문화예술회관 증축 39억원, 치유의 숲 조성 29억원, 성주 소규모 체육관 건립 15억원 등 문화·여가 기반 확충 사업도 추진한다.

이처럼 군정의 주요 사업들이 예산으로 구체화되는 가운데 지역 주민들의 생활 속 환경 실천도 이어지고 있다.

▲성주군 월항면 이장협의회가 최근 성주군 자원회수센터를 방문해 환경기초시설 현장 견학을 실시하고, 일회용품 없는 11월 이장회의를 개최하고 있다ⓒ성주군

월항면 이장협의회는 최근 성주군 자원회수센터를 방문해 환경기초시설 현장 견학을 실시하고, 일회용품 없는 11월 이장회의를 개최했다.

이장들은 폐기물 소각시설과 재활용선별장 등 주요 시설을 둘러보며 생활폐기물이 반입된 뒤 전처리와 소각, 재활용 과정을 거치는 전반적인 처리 체계 확인과 함께, 시설 운영 현황과 자원순환 정책에 대한 설명을 듣고 올바른 분리배출의 중요성과 일상에서 실천할 수 있는 자원순환 방법도 공유했다.

현장 견학에 이어 열린 이장회의에서는 참석자 모두가 일회용품 대신 개인 머그컵을 사용했다. 이는 행정기관의 정책 홍보에 머무르지 않고 주민 대표들이 먼저 작은 실천에 나서 친환경 생활문화 확산에 동참하겠다는 의미다.

특히 이날 회의에서는 2027년도 적십자회비 모금 협조와 숨은 전입인구 발굴, 고향사랑기부제 홍보를 비롯해 성주형 24시간 어르신 돌봄체계인 '성주 온(ON)돌봄 24' 안내, 영농부산물 일제 파쇄 주간 운영 등 주요 군정 현안도 공유했다.

월항면장은 "소각시설 증설과 전처리시설 준공으로 더욱 체계적인 폐기물 처리 기반이 마련된 만큼, 이번 현장 견학이 환경기초시설에 대한 이해를 높이는 계기가 되었기를 바란다"며, "앞으로도 올바른 분리배출과 자원순환 실천, 일회용품 줄이기 등 주민과 함께하는 친환경 생활문화 조성에 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

전화식 성주군수는 "이번 예산안은 군민의 생활 안정을 돕고 지역경제에 활력을 더하는 데 중점을 뒀다"며 "재해예방과 농업 경쟁력 강화에도 힘써 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

성주군이 제출한 2027년도 예산안은 군의회 심의를 거쳐 다음달 9일 최종 확정될 예정이다.

지역경제를 살리는 재정 투자와 주민들의 자발적인 환경 실천은 결국 살기 좋은 성주를 만드는 두 축이다. 예산이 군민의 삶에 실질적인 변화를 가져오고, 행정의 정책이 주민들의 생활 속 실천으로 이어질 수 있을지 주목된다.