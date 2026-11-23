▲달서구성서청소년상담복지센터가 23일, 학교 밖 청소년을 대상으로 다양한 매체를 활용한 집단상담 프로그램을 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ달서구성서청소년상담복지센터

그림책을 읽고, 이야기 속 인물이 되어보고, 때로는 다른 사람의 역할을 맡아 상황을 다시 바라본다. 조금은 낯설지만 특별한 방식으로 자신의 마음을 들여다본 청소년들이 있다.

달서구성서청소년상담복지센터가 지난 12일부터 오는 24일까지 학교 밖 청소년을 대상으로 운영하는 매체 활용 집단상담 프로그램 현장이다.

이번 상담은 학교 밖 청소년들이 겪을 수 있는 심리·정서적 어려움과 사회적 관계의 위축을 덜어주기 위해, 자신의 감정을 이해하고 건강하게 표현하는 한편, 다른 사람과 자연스럽게 소통하며 관계를 맺는 경험에 초점을 맞췄다.

프로그램은 총 3회차로 진행됐으며 그림책과 비블리오드라마, 사이코드라마 등 다양한 매체를 상담에 접목했다. 자신의 속마음을 말로 설명해야 한다는 부담을 줄이고, 이야기와 역할을 통해 내면의 감정과 경험을 자연스럽게 꺼내도록 한 것이다.

참여 청소년들은 그림책 속 인물과 상황을 통해 자신의 감정을 들여다보고, 역할극에서는 평소와 다른 입장에서 상황을 바라보는 시간을 가졌다. 이 과정에서 자신이 어떤 감정을 느끼는지, 몸은 어떻게 반응하는지 알아차리고 감정을 표현하고 조절하는 방법도 익혔다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 청소년들이 서로의 이야기에 귀를 기울이며 관계의 폭을 넓혔다는 점이다. 나와 다른 생각을 이해하고, 서로의 공통점을 발견하면서 혼자가 아니라는 소속감도 경험했다. 단순한 놀이형 체험을 넘어 자기 이해에서 감정 표현, 공감과 소통, 관계 회복으로 이어지는 상담 과정이었다.

박나연 센터장은 “청소년마다 자신의 마음을 표현하고 타인과 관계를 맺는 방식은 다르기 때문에 다양한 매체를 활용한 상담적 접근이 중요하다”며, “앞으로도 청소년의 심리·정서적 특성과 욕구를 반영한 전문 상담 프로그램을 통해 건강한 성장과 사회적 관계 형성을 지원하겠다”고 말했다.

달서구성서청소년상담복지센터는 청소년 개인상담과 집단상담을 비롯해 활동지원, 심리검사, 부모교육 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 심리·정서적 어려움으로 도움이 필요한 청소년은 센터 홈페이지 또는 성서센터나, 월배센터로 전화 문의하면 된다.