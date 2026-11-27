경기 의왕시가 겨울철 폭설과 도로 결빙에 따른 시민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 제설 대응체계를 본격 가동한다.

의왕시는 ‘2026~2027년 겨울철 제설대책’을 수립하고 제설 장비 정비와 취약지역 사전 점검 등 겨울철 도로 안전 확보를 위한 준비를 마쳤다고 27일 밝혔다.

▲제설장비 보관시설 현장 점검 ⓒ의왕시

시는 최근 제설 차량과 장비의 사전 정비를 완료한 데 이어 실제 강설 상황을 가정한 제설 차량 사전훈련을 실시해 현장 대응력을 높였다.

제설 취약지역에는 제설함을 설치하고, 대형 제설 차량의 진입이 어려운 이면도로와 주택가의 제설을 위해 친환경 제설재 소포대 3100포도 확보해 공동주택과 상가, 오피스텔 등 민간 시설에 배포했다. 시민들이 생활 주변에서 발생하는 눈과 결빙에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하기 위한 조치다.

특히 보행자 안전을 위한 시설과 스마트 기술을 활용한 선제 대응에도 힘을 쏟는다. 오전동 모락초등학교 앞 통학로 약 200m 구간에 설치된 보도열선을 본격 운영해 겨울철 학생들의 안전한 통학 환경을 조성할 계획이다.

아울러 도로 살얼음 분석시스템을 활용해 결빙 취약구간을 사전에 파악하고, 위험이 예상되는 구간에는 제설제를 미리 살포하는 등 도로 결빙으로 인한 사고 예방을 강화한다.

시는 겨울철 비상근무 체계도 유지한다. 기상 상황과 강설 정도에 따라 단계별 제설 작업을 추진하고, 신속한 초기 대응을 통해 주요 도로와 생활권 이면도로의 안전을 확보할 방침이다.

김성제 시장은 “겨울철 재난은 철저한 사전 준비와 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “체계적인 제설작업과 스마트 제설 시설을 적극 활용해 시민 모두가 안전하고 편안한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.