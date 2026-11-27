웨이퍼 박스를 다루는 사람, 장비를 열어 정비하는 사람, 화학물질 공급실을 유지하는 사람, 수레로 웨이퍼를 나르는 사람, 트럭으로 공장과 공장을 잇는 사람, 유독물질로 가득한 폐기물을 처리하는 사람. 이들이 없다면 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체를 만들 수 없다. 그러나 이들은 두 회사의 직원이 아닌 하청 노동자다.

이들의 수는 얼마나 될까. 언제부터, 어떤 분야에서 늘었을까. 고용형태공시제와 <지속가능경영보고서>, 관련 연구 등으로 이를 살폈다. 다른 제조업종 기업의 간접고용 추세와도 비교했다. 일부 자동차, 철강기업에서 불법파견 소송이 이어지며 간접고용이 줄어드는 동안 반도체 산업 분야에서는 늘어나는 추세가 감지됐다.

삼성전자와 하이닉스의 간접고용 규모 변화

고용형태공시제는 300인 이상 기업이 매년 3월 말 "소속 근로자"와 "소속 외 근로자"의 수를 보고하는 제도다. 통상 전자가 직접고용, 후자가 간접고용이다. 정부 홈페이지에서는 최근 3년 간의 자료만 조회할 수 있지만, 한국노동사회연구소(아래 한노사연)가 2014년부터 거의 매해(2020년 없음) 이를 따로 정리해 남겼다.

삼성전자의 경우 이 통계에 완성품과 반도체 분야 직원이 섞여 있어 온전히 반도체 산업만의 자료로 볼 수는 없다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스의 간접고용 인원의 변화 추세는 살필 수 있다.

한노사연 자료를 보면 우선 2026년 기준 두 회사의 합산 간접고용 비율은 24.5%로 300인 이상 제조업 평균 19.5%보다 5%포인트 높다.

기업별 추이를 보면 SK하이닉스가 먼저 눈에 들어온다. 2014년 4905명이었던 간접고용 노동자가 2026년 1만 7472명으로 3.6배 늘었다. 같은 기간 전체 인원 대비 비율도 18.9%에서 32.7%로 13.8%포인트 높아졌다.

삼성전자 역시 간접고용 노동자 수가 늘었다. 2014년 2만 6304명에서 2026년 3만 6355명으로 1.4배 가량 증가했다. 다만 같은 기간 전체 인원 대비 비율은 21.3%에서 21.6%로 거의 변화가 없다.

두 회사는 시장공시자료인 사업보고서에도 '소속 외 근로자' 수를 발표하고 있다. 하이닉스는 고용형태공시제 자료와 사업 보고서 간 '소속 외 근로자'의 수가 같지만, 삼성전자는 상당한 차이가 있다. 삼성전자 측은 이에 대해 노동부 매뉴얼에 따라 고용형태공시제 보고에서 건설 도급 노동자를 빼고 있다는 입장이다.

건설 노동자가 포함된 삼성전자의 소속 외 근로자는 2019년 2만 6895명에서 2025년 4만 4439명으로 1.7배 가량 늘었다. 전체 인원 대비 비율은 20.4%에서 25.6%로 5.2% 포인트 가량 증가했다.

한편 진보정책연구원이 작성한 <삼성전자 사내하도급 노동실태 연구>(2026) 보고서에 인용된 삼성전자 내부자료에는 반도체를 생산하는 평택공장 출입 인원 중 원청 임직원은 약 1만 6000명, 상주 하청 노동자는 약 2만 3000명이다. 위험물질이 쓰이는 반도체 공장 안에서는 하청 노동자가 정규직보다 많을 수 있다는 뜻이 담긴 수치다.

▲삼성전자와 SK하이닉스의 간접고용 규모 변화(클로드로 제작).

여성 오퍼레이터의 위험이 하청 PM에게도 전가되다

그렇다면 어떤 업무가 외주화되어 있을까. 두 기업이 이를 공개하지 않고 있어 현재 상황을 들여다볼 수 있는 길은 현장 노동자의 증언과 학계와 시민사회가 진행한 연구뿐이다.

대표적으로 많이 언급되는 분야는 'PM(Preventive Maintenance)'으로 불리는 유지·보수 업무다. <프레시안>이 만난 PM 노동자 이정희(가명) 씨는 10년 전쯤 일을 시작할 때부터 "원래 이 일 현업(정직원)이 했다"는 말을 들었다고 했다.

화학물질을 공급하는 'CCSS(Central Chemical Supply System)'룸 유지·보수 업무도 정규직에서 하청으로 넘어갔다. 삼성전자 화성공장의 해당 업무는 1999년 1차 하청사에 위탁됐다 2005년 2차 하청사 재위탁으로까지 넘어갔다. 2013년 불산 누출 사고로 하청 노동자 한 명이 숨진 뒤에야 다시 1차 하청사가 이 일을 맡게 됐다.

CCSS룸 유지·보수 업무의 외주화 시점은 불산 누출 사고 법원 판결문에 적힌 것으로, 1998년 파견법 제정으로 파견이 허용된 뒤 간접고용이 늘었다는 일반론과 통한다.

나아가 한국노동안전보건연구소와 반올림은 <삼성전자 계열사 노동안전보건실태 연구보고서>(2024)에서 반도체 공장 자동화가 PM 업무와 외주화 흐름을 키웠다고 분석했다. 자동화 설비가 늘며 장비를 직접 다루는 오퍼레이팅 업무가 줄고, 유지·보수 업무가 늘었는데, 이 일이 대부분 하청사로 넘어갔다는 것이다.

이면에는 '위험의 외주화'가 있다. 유지·보수는 밀폐된 설비 내부를 직접 열고 들여다봐야 하는 일이 잦아 화학물질을 많이 쓰는 반도체 공정에서도 특히 위험한 일로 꼽힌다. 대개 여성이 맡던 오퍼레이터 역시 반도체 생산 설비를 직접 다뤄 위험한 일로 꼽혔는데, 그 위험이 하청으로도 전가된 것이다.

반올림이 지난 25일 발표한 '삼성전자 화성사업장 백혈병, 림프종 등 직업병 피해 현황'을 봐도 피해 제보자 16명 중 절반인 8명이 하청 노동자이었다. 공식 자료상 삼성전자의 정규직 대 하청의 비율이 3 대 1 정도란 점에 비춰 보면 하청 노동자 피해 제보율이 더 높은 것으로 볼 수 있다.

하청 제보자 중 5명이 유지·보수 관련 업무를 했다. CCSS룸 화학물질 공급, 클린룸 등 청소, 장비 셋업 노동자가 각 1명이었다. 이를 통해서도 삼성전자가 어떤 일을 하청에 맡기고 있는지 볼 수 있다. 이밖에 웨이퍼 박스 관리·운송, 클린룸 내부 물류, 차량을 통한 화물 운송, 폐기물 처리 등 여러 업무를 하청 노동자가 하고 있다.

▲반올림이 제보 받은 삼성전자 화성사업장 직업병 피해 현황. 12명이 백혈병·림프종 등 혈액암에 걸렸고, 췌장암·뇌종양·전신 홍반성 루프스·돌연사 각 1명이다. ⓒ반올림

불법파견 소송 제기된 현대차, 현대제철은 간접고용 줄었는데

외주화 확산은 막을 수 없는 흐름이 아니다. 다른 제조업종 기업의 고용형태공시제 자료와 비교하면 이런 점이 드러난다. 현대자동차의 '소속 외 근로자'는 2014년 1만 1066명에서 2026년 4669명으로 절반 이상 줄었다. 전체 인원 대비 비율도 15%에서 6%가 됐다.

같은 기간 철강을 생산하는 현대제철의 '소속 외 근로자'도 2014년 1만 1956명에서 2026년 7910명이 됐다. 전체 인원 대비 비율은 삼성전자나 SK하이닉스에 비해서도 높긴 하나, 53%에서 41%로 감소 추세를 보였다.

이런 기업의 공통점은 불법파견 소송이 크게 일었다는 점이다. 현대자동차에서는 2000년대 중반, 현대제철에서는 2010년대 초반 이후 불법파견 소송이 연이어 제기됐고, 이후 지난한 법적 공방을 거쳐 2010~2020년대 노동자의 손을 들어주는 대법원 판결이 잇따랐다.

최근 반도체 분야에서도 원청의 상당한 지휘명령, 원청 사업으로의 실질적 편입과 업무 혼재 등 불법파견 징표에 대한 증언이 나오고 있다. 진보정책연구원 보고서에는 '생산라인 내에서 쓸 수 있는 전화, 메신저 등으로 삼성전자 직원에게 업무지시를 받는다'는 복수 증언이 담겼다. <프레시안>이 만난 PM 하청 노동자도 "정규직에게 부품 교체 오더를 받는다"고 했다.

다만 이런 목소리가 현실에서 힘을 발휘하기에는 걸림돌이 있다. 공인노무사, 활동가 등과 함께 보고서를 작성한 신석진 진보정책연구원장은 "불법파견 소송을 제기하면 승소할 것"이라면서도 "당사자들이 선뜻 나서기 어려울 것 같다. 재판에서 승소까지 10년이 걸리는 경우도 있다"고 말했다.

김한주 금속노조 기획실장도 "불법파견 소송을 하려면 노동조합이 크게 조직돼 있어야 한다. 그렇지 않으면 사측의 압박을 버티기도, 자료를 확보하기도 어렵다"며 "도급계약이 보통 1년에 불과해 고용이 불안정하다는 등 이유로 반도체 하청의 노조 확대가 더딘 점이 불법파견 소송 제기를 막고 있는 것 같다"고 했다.

현재 논의 중인 초광역특구법도 반도체 분야의 외주화 흐름과 관련한 중요한 변수다. 논의 중인 법안 중 하나에는 고용노동부 장관이 지방시대위원회 심의·의결을 거쳐 "근로자 파견대상 업무를 확대하거나 파견기간을 연장할 수 있다"고 적혔다. 이 법이 통과되면 불법 소지가 있는 반도체 산업의 파견 사용에 면죄부를 주고 확산을 가속하는 결과로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회에서 활동하는 오민애 변호사는 "불법파견 의혹이 있는 상황에서 법으로 활용 범위를 넓혀 놓으면, 제재나 규율에 더 제약이 생긴다"며 "초광역특구법을 추진하며 산업 발전만 강조하다 보니, 노동권과 관련해서는 너무 후퇴하는 내용이 담긴 것 같다"고 말했다.

이어 "반도체 산업의 파견 허용 업종과 범위를 넓히는 일이 다른 산업에도 안 좋은 신호를 줄 수도 있다"며 "많은 숙고가 필요한데 추진 과정에서 문제점에 대한 지적을 얼마나 반영할지 우려된다"고 덧붙였다.