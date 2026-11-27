유럽연합(EU)이 2028년부터 2034년까지 다년간의 예산을 확정짓기 위한 정상회의를 개최했으나 합의에 실패했다. 긴축과 확장 재정을 둘러싼 갈등과 함께, 우크라이나에 대한 차관에 대해서도 의견 일치를 보지 못했다.

27일(이하 현지시간) 유럽 내 방송 매체인 <유로뉴스>는 "EU 차기 예산안에 대한 돌파구를 찾기 위해 정상회의가 소집됐지만, 각국 정상들이 진영으로 나뉘어 각자 입장을 고수하며 혼란 속에 종료됐다"며 "12월까지 합의에 이를 수 있을지에 대한 의문이 제기된다"라고 보도했다.

매체는 "이번 회의는 긴장 속에서 비난, 보이콧까지 이어지며 난항을 겪었다"라며 "안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 초안보다 10% 삭감된 7년간 총 1조 7800억 유로 규모의 예산안을 제안했지만 모든 국가로부터 거센 반발을 샀다"라고 전했다.

예산안이 통과되지 못한 주요 이유로 우선 긴축 재정을 요구하는 7개국과 예산 삭감에 반대하는 17개국 간 합의를 보지 못했다는 점이 꼽히고 있다. 정치 전문 매체 <폴리티코> 유럽판은 스페인과 이탈리아 등은 농업이나 낙후 지역 지원을 포함해 '전통적인' EU 지출 분야를 유지하자는 입장이지만, 독일이나 스웨덴 등은 지출을 축소하고 국방 및 안보 분야에 투자를 집중해야 한다고 주장하고 있어 이들 사이에 간극이 좁혀지지 않았다고 보도했다.

매체는 "소그룹별로 수 시간 동안 이어진 회의 끝에 예산 삭감을 요구하던 덴마크, 스웨덴, 벨기에, 오스트리아 등 여러 국가가 협상장을 박차고 나갔다"라고 분위기를 전했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 내년 4월 대선을 앞두고 EU 예산을 조급하게 결정하려 한다는 점도 도마 위에 올랐다. 매체는 마크롱 대통령이 "12월까지 합의에 도달하지 못하면 빈손으로 돌아갈 것"이라는 최후통첩을 던지며 갈등이 격화됐다고 보도했다.

프랑스 대통령 선거와 관련한 여론조사에서 마린 르펜 국민연합(RN) 하원의원이 1위를 달리고 있는 가운데, 그는 프랑스의 EU 예산 분담금을 대폭 삭감하겠다고 공언한 상태다. 이에 마크롱 대통령이 빠른 합의를 촉구하고 있는 셈인데, 다른 회원국들은 이를 두고 예산을 프랑스의 뜻대로 이끌고 가기 위한 전략으로 보고 있다.

<폴리티코>는 마크롱 대통령이 코스타 의장이 제안한 예산안에 대해 "전략적 실수"라고 주장하고 있지만, 이조차 프랑스에 지나치게 유리하다는 평가가 지배적인 상황이라면서, 한 외교관은 마크롱 대통령의 태도에 대해 "어이가 없다"는 반응을 보였다고 전했다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 2027년 선거 전에 예산안 합의를 도출하겠다는 코스타 의장의 목표에 대해 의문을 제기하며 "나에게는 마감 시한이 아니라 조건이 있을 뿐"이라고 일갈했다고 매체는 보도했다. 그는 "이탈리아 입장에서 타당하고 공정하다고 판단되는 합의안이 나온다면 그때 서명할 것"이라고 밝혔다.

<유로뉴스>는 "이번 정상회담은 러시아의 공격으로 전시 재정 적자가 급증하고 있는 우크라이나에 대한 450억 유로 규모의 지원 차관을 논의하기 위한 것이었다"라며 "그러나 예산 문제에 모든 관심이 쏠리면서 우크라이나는 뒷전으로 밀려났다"라고 보도했다.

우크라이나 차관 지원 문제도 EU 회원국들의 일치된 의견이 나오지 않았다. 독일 공영방송 <도이체 벨레>(DW)는 코스타 의장이 EU 회원국 27개국 중 24개국이 우크라이나를 위한 450억 유로 규모의 대출 지원안을 지지했으나 합의를 보지 못했다고 보도했다. 방송은 이 대출금 중 200억 유로는 공공 서비스 운영 자금으로, 나머지 250억 유로는 무기 및 탄약 조달을 위해 사용될 예정이라고 설명했다.

덴마크 매체 <코펜하겐포스트>는 프리드리히 메르츠 독일 총리가 모든 EU 회원국이 우크라이나 지원에 공정하게 기여해야 한다며, 만약 그렇게 되지 않는다면 예산 협상을 중단하겠다고 엄포를 놓았다고 보도했다. 그럼에도 EU 회원국 중 체코와 헝가리, 슬로바키아가 해당 지원에 반대했고 불가리아의 경우 비군사적 목적의 대출에만 참여할 것으로 전해졌다.

<폴리티코>는 메르츠 총리가 우크라이나 지원을 강조하고 있지만 독일 내에서도 여론이 악화되고 있다고 전했다. 매체는 독일 내 비영리재단인 쾨르버 재단이 이번주 독일 성인을 대상으로 실시해 발표한 여론조사에서 응답자의 53%가 우크라이나에 대한 군사 지원에 반대하고 있는 것으로 나타났다고 보도했다. 찬성하는 비율은 1년 전 59%에서 46%로 떨어졌다.

매체는 "이러한 결과는 최근 몇 년 간 전쟁에 대한 피로감이 커지고 있는 흐름과 일치한다"라고 분석했다. 이어 매체는 "EU 외교관들은 프랑스 대선에서 르펜이 승리할 경우 유럽의 재정 상황이 흔들리고 우크라이나에 대한 지원이 축소될 수 있다고 우려하고 있다"라고 전했다.

▲27일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 특별 유럽연합(EU) 정상회의에서 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장(왼쪽)과 안토니우 코스타 유럽연합 정상회의 상임의장이 폐막 기자회견을 가진 뒤 퇴장하고 있다. ⓒEPA=연합뉴스

이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령도 우크라이나에 대해 우호적이지 않은 태도를 보이고 있어 유럽의 고심이 커지고 있다. <폴리티코>는 지난 25일 트럼프 대통령이 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회동 이후 공동성명을 발표했는데, 본인의 SNS 계정에 발표된 내용과 다른 문구를 게재했다고 전했다.

양측은 회동 이후 발표한 성명에서 "러시아가 의도적이든 아니든 전쟁을 확대할 수 있는 행동을 피해야 하는 부분과 가능한 한 빨리 평화적인 해결책을 찾아야 한다는 점"등을 논의했다고 밝혔는데, 트럼프 대통령은 SNS인 '트루스소셜'의 본인 계정에 "러시아와 우크라이나"가 이러한 행동을 피해야 한다며 주어를 바꿔서 게재했다.

매체는 이번 문구 수정이 우크라이나가 리바이의 항구에 있는 러시아 군함을 타격한 뒤에 나왔다는 점에 주목했다. 매체는 "법률 전문가들은 이 공격이 국제법을 위반했을 가능성이 있다고 지적하지만, 러시아가 우크라이나를 폭격하고 있어 우크라이나를 지원하는 국가들은 이를 비판하지 않고 있다"고 설명했다.

이어 매체는 "이 문구 수정은 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 사이의 지속적인 긴장 관계를 보여준다"라며 트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령에게 러시아 내 정유 시설 및 핵심 기반 시설을 타격하지 말라고 했지만, 젤렌스키 대통령이 이를 수용하지 않고 있는 상황도 영향을 미친 것으로 내다봤다.

매체는 "이번 문구 수정은 뤼터 사무총장에게도 새로운 과제를 안겼다. 우크라이나에 대한 미국의 지원을 이끌어내기 위해 그는 그동안 공개석상에서 트럼프 대통령을 추켜세워줬다"며 "그러나 이러한 의견 차이는 뤼터 총장의 접근 방식에 분명한 한계가 있음을 보여주는 것"이라고 설명했다.

한편 매체는 다음달 2일 브뤼셀에서 나토 외무장관 회의가 열린다면서 "이번 회의에서는 미국의 유럽 주둔 미군 태세 검토가 있을 것으로 예상됐으나 미국이 이 검토 작업이 늦어질 것이라고 통보했다"고 전했다.