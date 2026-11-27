이재명 대통령은 27일 "12.3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때 완전한 내란 종식이 이루어질 것"이라고 했다.

이 대통령은 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 기념 간담회에서 "빛의 혁명을 이뤄낸 광장의 목소리는 민주주의를 지켜내는 것을 넘어, 대한민국을 근본적으로 바꾸자라는 열망"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 위해 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고, 사회 전반의 구조적인 변화를 만들어 내는 것이야말로 진정한 빛의 혁명의 완성"이라고 했다.

사회대개혁위는 시민사회, 원내 정당, 정부가 각각 3분의 1씩 추천한 위원 50며 명으로 지난해 12월 15일 구성된 자문기구다.

이 대통령은 "중요한 것은 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어 가는 것"이라며 "다양한 목소리를 충분히 수렴하고, 숙의와 토론을 거쳐서 실현 가능한 방안을 만들어 실행함으로써 실질적인 변화를 만들어 내야 한다"고 했다.

이 대통령은 또 "시민사회는 국정 운영의 중요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서 올바른 방향을 제시해 주는 나침반"이라며 "정부는 시민사회의 목소리를 국정에 충실히 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

박석운 사회대개혁위 위원장은 "내란 정상화 과제에는 성과가 있었으나 그에 비해 사회대개혁 과제는 시민들이 체감하는 수준의 성과가 가시화 되지 못하고 있다"고 했다.

그는 "첨단 제조 중심의 경제 성장 추진 전략에 대해 국민들은 한편으로는 동의와 기대를 하고 있지만, 또 다른 한편으로는 국민주권 정부 출범 이후에도 정작 자신들의 삶의 조건은 여전히 팍팍한 상태에 놓여 있다는 현실적 상황에 대해 크게 답답함을 느끼고 있다"며 이같이 말했다.

그러면서 "반도체 등 첨단 산업에서 놀라운 수준의 이익이 실현되는 이 시점이 K자형 양극화를 극복하고 함께 행복한 사회로 나아가기 위한 한국 사회 대전환 전략 실천을 제대로 모색할 적기"라고 했다.