준공 후 30여 년이 지난 과천시민회관이 시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공간으로 탈바꿈한다.

경기 과천시는 지난 26일 시청 제1회의실에서 ‘과천시민회관 개선사업 건축기획용역 최종보고회’를 열고 체육시설과 공용시설을 중심으로 한 개선 방안과 향후 추진계획을 논의했다고 27일 밝혔다.

▲‘과천시민회관 개선사업 건축기획용역 최종보고회’ 모습 ⓒ과천시

이번 용역은 시민회관의 시설 현황과 안전점검 결과를 비롯해 시민 설문조사, 시설 운영 관계자 의견 등을 종합적으로 검토해 실질적인 시설 개선 방향을 마련하는 데 중점을 뒀다.

시는 건물 전체를 한꺼번에 리모델링하는 대신 시설별 노후도와 안전성, 시민 이용 편의 등을 고려해 우선순위를 정하고 단기와 중기로 나눠 단계적으로 사업을 추진하기로 했다. 대규모 공사에 따른 재정 부담을 분산하는 동시에 시설 이용 중단과 시민 불편을 최소화하기 위한 것이다.

먼저 내년부터 5년간 약 163억 원을 투입해 실내 주차장과 화장실 환경을 개선하고 승강기 확충, 옥상 방수 등 노후시설 정비에 나선다. 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 편의시설과 안전 관련 시설을 우선적으로 개선할 계획이다.

이어 2033년부터는 약 229억 원을 투입해 로비와 복도 등 공용 공간을 정비하고 노후 배관과 기계·전기설비를 개선한다. 에너지 성능 향상도 함께 추진해 시설 운영의 효율성을 높일 방침이다.

단기와 중기 사업을 합친 전체 사업비는 약 392억 원이다.

공사는 층별·구역별로 나눠 진행해 시민들의 시설 이용 불편을 줄이고 운영 공백을 최소화할 예정이다. 대극장과 소극장 등 문화시설은 별도의 개선사업으로 추진하고 있다.

시는 이번 최종보고회에서 제시된 의견을 용역 결과에 반영하고, 향후 단계별 설계 과정에서 구체적인 개선 사항을 확정해 나갈 계획이다.

신계용 시장은 “시민회관은 30년 넘게 시민의 일상을 함께해 온 과천의 대표 시설”이라며 “시민들이 매일 이용하는 공간인 만큼 체감도가 높은 시설부터 개선하고, 체육시설의 이용 연속성을 확보하면서 더욱 안전하고 쾌적한 시민회관을 만들어 나가겠다”고 말했다.