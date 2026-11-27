▲송양호 전북대 총장 후보

송양호 전북대학교 총장 후보가 재학 중 지역 기업에서 쌓은 실무 경험을 졸업 후 채용으로 연결하는 '전북형 Co-op' 도입을 공약했다.

송 후보(기호 3번·법학전문대학원 교수)는 보도자료를 내고 학생들이 여러 학기에 걸쳐 지역 기업에서 전공 관련 업무를 수행하며 급여와 학점을 받을 수 있도록 하겠다고 27일 밝혔다.

현재 전북대는 한 학기 동안 기업 등에서 실습하고 학점과 실습지원비를 받는 산학협력현장실습을 운영하고 있으며 15주 이상 전일제로 실습하면 일반선택 18학점을 인정받는 방식이다.

송 후보가 제안한 전북형 Co-op은 기업 실무 기간을 여러 학기로 확대하고 기업이 학생과 함께 일하며 확인한 역량을 졸업 후 채용 과정에 활용하도록 하는 제도다.

송 후보는 로봇·피지컬AI, 바이오, 방산 분야 특성화 학과와 Co-op 융합 전공에 우선 적용하고 대학 내 전담 조직을 통해 참여 기업을 발굴하겠다는 구상이다.

학생의 전공과 진로 및 기업이 제시한 업무를 바탕으로 학생과 기업을 연결하는 인턴십 매칭 시스템도 구축할 계획이다.

참여 교수에게는 학생의 현장 업무를 지도한 시간을 수업 시수로 인정하고 지역 기업의 기술 문제 해결과 학생 취업에 기여한 활동도 성과 평가에 반영하는 방안을 제시했다.

아울러 기존 학과를 중심으로 대기업·중견기업과 연계한 채용형 계약학과를 확대하고 지방정부에는 지역 기업에 취업한 청년들의 정착을 위한 주거 지원과 정착수당 지급을 제안했다.

송 후보는 "교수진은 학생 지도와 평가에 집중하고, 행정은 전담 조직이 맡아야 한다"며 "전북형 Co-op이 취업으로 연결되는 신개념의 유연한 계약학과 모델이 될 수 있다"고 말했다.