국민의힘 장동혁 지도부가 오는 12.3 내란사태 2주년 당일에 장외 집회를 계획하고 있는 것으로 알려진 데 대해, 당 소장파 김용태 의원이 "저희가 배출한 대통령이 불법적 계엄을 했다는 점에서, 저희가 12월 3일은 좀 무거운 마음을 가져야 하지 않을까"라고 쓴소리를 했다.

1990년생으로 소장파에 속하지만 2025년 대선 패배 후 당 대표 격인 비상대책위원장을 지내기도 했던 김 의원은 27일 KBS 라디오 인터뷰에서 "민주당과 국민의힘이 적대적 공생을 하는 것 같아서 안타깝다"며 이같이 말했다.

김 의원은 "(여당이) 조희대 대법원장 탄핵안이라는 말도 안 되는 것을 밀어붙이니, 거기에 맞불로 국민의힘도 12월 3일에 집회를 할 수 있다는 것인데 결국 여야 강성 지지층들만 원하는 행동들을 양당이 보여주고 있는 것 아닌가"라고 꼬집었다.

그는 "12월 3일은 어찌됐든 불법 계엄이 있었던 것이고, 대법원 판단을 '계엄은 내란이었다'고 1·2·3심에서 다 받았던 것 아니냐"며 "당연히 국민들한테, 국민들이 원하실 때까지 사과와 관련된 입장들을 내는 것이 중요하고 그 태도도 중요하다"고 지적했다.

그는 특히 지난 19일 한덕수 전 국무총리 대한 대법원 판결을 언급하며 "저희가 여태까지 계엄·내란과 관련해서 '법원 판단이 있고 난 다음에 입장을 표명하겠다'는 게 그 동안의 당(지도부) 스탠스였는데, 대법원에서 내란에 대한 판단이 있었던 것 아니냐"고 지적했다.

그는 "당은 계엄과 연관이 없지만, 저희가 배출했던 대통령이 행했던 일에 대해서 당 대표라든지, 당의 책임 있는 사람의 메시지 정도가 당연히 있어야 하지 않나"라고 촉구했다.