경북 봉화군은 최기영 군수가 26일 겨울철 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 가축전염병 유입을 막기 위해 거점소독시설과 산란계 밀집단지 통제초소, 계란 환적장을 찾아 방역 실태를 점검했다고 밝혔다.

▲26일 봉화군 가축방역 현장에서 방역복을 입은 최기영 봉화군수와 관계자들이 방역 추진 상황을 점검하고 있다.ⓒ봉화군(사진제공)

최 군수는 거점소독시설에서 축산차량이 소독을 받고 소독필증을 발급받는 절차를 살폈다. 이어 산란계 밀집단지의 외부 축산차량 진입 통제 상황을 확인하고, 계란 환적장에서 계란을 다른 차량으로 옮겨 싣는 과정에 방역 취약점이 있는지 점검했다. 24시간 교대로 근무하는 현장 직원들에게는 대응 태세를 유지해 달라고 당부했다.

군은 동절기 특별방역대책에 따라 가축방역대책 상황실을 운영하고 있다. 거점소독시설과 통제초소는 24시간 가동해 축산차량을 소독하고 외부 차량의 농가 진입을 통제하고 있다.

최 군수는 지난 2월 도촌 산란계 밀집단지에서 AI가 발생해 농가와 지역경제가 피해를 입었다며 올겨울에는 사전 차단에 방역 역량을 집중해야 한다고 강조했다. 이어 “축산농가는 ‘내 농장은 내가 지킨다’는 마음가짐으로 방역수칙을 철저히 준수하고, 농장 내·외부 소독 등 차단방역에 각별한 주의를 기울여 달라”고 당부했다.