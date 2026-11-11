[속보] 전광훈, 李 대통령에 "나쁜 X 자식, 그렇게 할 일이 없어"…'재개발 알박기' 지적에 막말

전광훈 사랑제일교회 목사가 사랑제일교회의 재개발 구역 '알박기'를 문제 삼은 이재명 대통령을 겨냥해 막말을 쏟아냈다.

전 목사는 10일 <고성국TV> 유튜브 방송에 나와 장위구역 재개발과 관련한 사랑제일교회의 대응은 문제가 없었다는 취지로 주장하며 "사랑제일교회를 없애라고 말이야, 이 자식이 말이야", "이 나쁜 X 자식", "대통령이 그렇게 할일이 없어" 등 이 대통령을 비난했다.

전 목사는 또 외교 문제와 관련 "걔(이 대통령)는 외국이나 다녀야지"라며 "윤석열 대통령은 현역 시절 때 2년 반밖에 못했지만 결과물을 가져왔는데 이재명이는 결과물이 없다. 브라질에 가서 계란이나 사오고 말이야"라고 말하는 등 윤 전 대통령을 추켜세우고 이 대통령을 깎아내리기도 했다.

그는 "이재명은 내가 보니까 아는 것도 없다. 국무회의할 때마다 싸움이나 하고 말이야"라며 "그러니까 나중에 맨날 새벽에 SNS나 올리고 말이야", "SNS 좀 덜 했으면 좋겠다"고도 했다.

전 목사의 비난은 이 대통령의 사랑제일교회의 재개발 구역 알박기 지적을 반박하는 과정에서 이뤄졌다. 사랑제일교회는 재개발이 예정된 서울 성북 장위10구역에 속해 있었으나 신자들을 동원해 화염병을 던지거나 몸에 인화물질을 뿌리는 등 물리력을 행사해 강제집행을 막았고, 결국 사랑제일교회 부지는 재개발 대상에서 제외됐다.

앞서 이 대통령은 지난 4일 장위동 일대에서 진행 중인 공공재개발 현장을 둘러보던 중 해당 경위를 듣고 "강제 집행을 못해서 빼준 것인가? 말이 안 되는 것"이라고 지적했다. 이어 이승로 성북구청장에게 "철저히 집행하라. 법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 게 어디 있나"라고 지시했다.

이 대통령은 지난 10일 국무회의에서도 "재개발하는데, 명도 집행을 하는데 물리력을 동원해 수 년 간 버티기를 해서 엄청난 피해를 주고 소위 알박기를 한다"며 "이런 상황에서 우리 국민이 직접 눈으로 보면 '힘세면 그냥 버티면 되는구나. 법이 무슨 상관이냐' 이렇게 생각하게 되지 않겠냐"고 했다. 그러면서 한성숙 국무총리에게 합법적인 법 집행을 물리력으로 방해하거나 불법행위를 지속하는 사례를 전수 조사해 2주 내로 보고하라고 지시했다.

전 목사는 이날 이 대통령이 이 구청장에게 내린 집행 지시와 관련해서도 "(집행) 못 한다. (재개발 사업은) 전부 다 오세훈 서울시장이 총괄하기 때문"이라고 반발했다.