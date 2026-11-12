한병도 "당청 엇박자 없다, 李대통령과 한마음"

이재명 대통령과 만찬 회동을 한 한병도 더불어민주당 원내대표가 "당청 간 엇박자는 없다", "한마음 한뜻으로 당청이 움직여야 한다"고 당청일치 기조를 강조했다.

한 원내대표는 12일 오전 국회에서 열린 당 정책조정회의 모두발언에서 "어제 민주당 지도부는 대통령 초청 만찬을 함께 했다"며 "분명히 말씀드릴 수 있다. 당청 간에 엇박자는 없다"고 밝혔다.

한 원내대표는 "당은 양극화 극복과 소비 진작을 위해 정부의 과감하고 신속한 대책이 필요하다고 요청드렸다"며 "대통령께서도 공감하시면서 '한마음 한뜻으로 당청이 움직여야 한다'는 점을 강조하셨다"고 전했다.

그는 그러면서 국민의힘을 겨냥 "(국민의힘이) 당청 갈라치기에도 열을 올리고 있는데 민생에 도움 안 되는 일"이라고 지적하며 "국민의힘이 정쟁에 매달릴 때 민주당과 이재명 정부는 민생에 매달릴 것"이라고도 했다.

앞서 민주당에선 당 지도부가 서울 지역구 의원들의 '종합부동산세 추가 완화' 의견을 고위당정협의회를 통해 정부에 전달했고, 이에 청와대는 기존 정책기조를 들어 난색을 표한 것으로 알려졌다.

수도권 의원들을 중심으로 종부세 완화 주장이 지속 분출하는 가운데, 전날 이 대통령이 김민석 대표-한 원내대표를 만찬에 초청하면서 종부세 관련 논의 향방에 관심이 모였다.

이에 대해 김 대표는 이날 오전 당 유튜브 방송 '민티07'에서 "부동산 정책의 기본은 일관되게 지켜가는 것이 좋다는 것이 이미 정리돼 있는 상황"이라며 "(종부세) 그에 대한 논의를 따로 하진 않았다"고 전한 바 있다.

한 원내대표는 이날 한덕수 전 국무총리에 대한 전원합의체 심리일을 그의 구속만료일자(20일) 하루 전인 19일로 지정한 조희대 대법원에 대해서는 "내란을 단죄해야 할 대법원이 재판을 지연해 석방의 문을 열어주고 있다"고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 "이번 달은 한덕수고 다음 달은 이상민인가"라며 "매달 내란 피고인들이 풀려날 걱정을 해야 하는 이 상황을 대법원은 어떻게 설명할 건가"라고 목소리를 높였다.

이어 "(대법은) '역사적 사법 평가가 필요하다'는 이유로 사건을 전합에 가져간 뒤, 석달 동안 단 1차례만 심리했다"며 "이 대통령 선거법 사건은 단 9일 만에 끝낸 대법과 같은 대법이라고 믿기 어렵다"고 꼬집었다.

그는 그러면서 "이러니 '사법부가 처음부터 풀어줄 결심을 한 거다', '조희대 대법원장이 내란 지우기에 나선 것 아니냐'는 말까지 나오는 것"이라며 "사법 불신을 자처하는 의도적 재판지연"이라고 맹비난했다.

한 원내대표는 "민주당은 내란세력에 면죄부를 주려는 그 어떤 시도도 결코 좌시하지 않고 국민과 함께 역사적 단죄를 반드시 완수하겠다"고 예고했다.

앞서 당 지도부는 민생 우선 기조와 국민 여론에 따른 실효성에 대한 의구심을 제시하며 '조희대 국정조사'를 보류하겠다고 밝힌 상태지만, 한 전 총리 구속기한 만료 논란을 계기로 민주당의 태도가 다시 변화할지 관심이 모인다.

특히 최민희·이성윤 최고위원 등 당내 친청(親정청래)계 강경파 인사들은 공개적으로 '조희대 탄핵'을 다시 제기하는 상황이라 김민석 지도부의 앞으로의 판단에 관심이 모인다.

최 최고위원은 이날 본인 페이스북에 쓴 글에서 "탄핵시기를 놓친 우리 탓"이라고 지도부를 겨냥하기도 했다. 이 최고위원도 전날 최고위에서 "더 이상 우물쭈물하지 말고 조 대법원장 탄핵에 착수해야 한다"고 압박했다.

김성회 원내대변인은 회의 직후 브리핑에서, 조 대법원장 국정조사와 관련한 의견 수렴 상황에 대해 "진행하고 있다"며 "(의견수렴의) 기간은 정해진 게 없다"고만 전했다.

한편 이날 회의에선 12.3 비상계엄 사태 '사과'를 둘러싼 국민의힘 내부 갈등도 도마에 올랐다. 한 원내대표는 "국민 앞에 석고대죄해도 모자랄 시간에 사과를 어떻게 할 것인가도 아니고 사과를 할지 말지를 놓고 싸우고 있다니 기가 찰 노릇"이라고 꼬집었다.

한 원내대표는 "장동혁 대표는 계엄 사과가 지지층만 분열시키고 지지율 하락으로 이어진다며 사과 요구 목소리마저 지도부 흔들기로 몰았다"며 "불법계엄 앞에서도 본인 정치생명 연장이 먼저라는 자기고백"이라고 비판했다.

그는 앞서 계엄 사과는 '윤석열 전 대통령이 결정할 문제'라고 주장한 이진숙 의원에 대해선 "사과좌 윤석열 결재를 받아야 한다면 국민의힘은 여전히 윤어게인을 벗어나지 못한 내란동조 정당"이라고 지적하기도 했다.

한 원내대표는 "장 대표는 12월 3일 이전에 당의 공식입장으로 국민께 사과하라"고 촉구하며 "민주당은 사과조차 거부하는 내란 비호세력에게 끝까지 책임을 물을 것"이라고 했다.