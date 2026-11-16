美 재무장관 "엔비디아 대대적 개편 필요…젠슨 황 후보자는 외부에서 찾아야"

스콧 베선트 미국 재무장관이 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 후임 엔비디아 수뇌를 외부에서 영입해야 한다고 주장했다.

15일(현지시간) 베선트 장관은 미 폭스뉴스 <선데이 모닝 퓨처스>와 인터뷰에서 "엔비디아의 미국 수출 제한 규정 준수 여부에 의문이 제기되고 있는 만큼 대대적인 경영진 개편이 필요하다"며 이 같은 입장을 밝혔다.

베선트 장관은 "엔비디아가 싱가포르에 있는 여러 유령 회사들의 경고 신호를 의도적으로 무시했는지 여부를 확인할 것"이라며 엔비디아 회계 장부를 근거로 중국 매출이 급감한 후 싱가포르 매출이 급증했다고 주장했다.

그는 "싱가포르에서 판매된 반도체 중 단 1%만이 싱가포르에 남아 있다는 보도를 봤다"며 "이 때문에 이사회에서 새로운 리더를 물색할 때 회사 외부에서 인물을 찾아야 한다고 생각한다"고 언급했다.

특정 기업 경영자 인선에 미국 장관이 공개 발언을 할 만큼 트럼프 정부가 이번 사태를 단순 기업 스캔들이 아닌 미국 안보 문제로 본다는 입장을 제시한 발언으로 풀이된다.

베선트 장관은 "그들에게는 대대적인 개혁이 필요하다"고도 강조했다.

최근 황 전 CEO는 중국 정보원 의혹을 받는 앨리스 황 전 메가스피드 임원과 불륜 사태가 알려지자 사임했다. 메가스피드는 엔비디아 반도체를 중국으로 넘기는 통로였다고 알려졌다.

황 전 CEO는 엔비디아 직원 두 명과도 불륜을 저질렀다는 의혹도 받고 있다.

한편 <파이낸셜타임스>는 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 후임자 후보로 영국 반도체 제조업체 Arm의 르네 하스 CEO에게 접촉했다고 보도했다. 지난 2022년부터 Arm을 이끈 하스는 10여 년 전 엔비디아에서 7년간 근무했다.

엔비디아는 황 전 CEO의 사임 이후 콜레트 크레스 현 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡기로 했다고 밝혔다. 그와 별개로 엔비디아 이사회는 정식 CEO 선임을 위한 절차에 착수한 상태다. 회사는 외부와 내부 모두에서 후임자를 물색하겠다고 밝혔다.