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美 재무장관 "엔비디아 대대적 개편 필요…젠슨 황 후보자는 외부에서 찾아야"

이대희 기자  |  기사입력 2026.11.16. 09:02:17

스콧 베선트 미국 재무장관이 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 후임 엔비디아 수뇌를 외부에서 영입해야 한다고 주장했다.

15일(현지시간) 베선트 장관은 미 폭스뉴스 <선데이 모닝 퓨처스>와 인터뷰에서 "엔비디아의 미국 수출 제한 규정 준수 여부에 의문이 제기되고 있는 만큼 대대적인 경영진 개편이 필요하다"며 이 같은 입장을 밝혔다.

베선트 장관은 "엔비디아가 싱가포르에 있는 여러 유령 회사들의 경고 신호를 의도적으로 무시했는지 여부를 확인할 것"이라며 엔비디아 회계 장부를 근거로 중국 매출이 급감한 후 싱가포르 매출이 급증했다고 주장했다.

그는 "싱가포르에서 판매된 반도체 중 단 1%만이 싱가포르에 남아 있다는 보도를 봤다"며 "이 때문에 이사회에서 새로운 리더를 물색할 때 회사 외부에서 인물을 찾아야 한다고 생각한다"고 언급했다.

특정 기업 경영자 인선에 미국 장관이 공개 발언을 할 만큼 트럼프 정부가 이번 사태를 단순 기업 스캔들이 아닌 미국 안보 문제로 본다는 입장을 제시한 발언으로 풀이된다.

베선트 장관은 "그들에게는 대대적인 개혁이 필요하다"고도 강조했다.

최근 황 전 CEO는 중국 정보원 의혹을 받는 앨리스 황 전 메가스피드 임원과 불륜 사태가 알려지자 사임했다. 메가스피드는 엔비디아 반도체를 중국으로 넘기는 통로였다고 알려졌다.

황 전 CEO는 엔비디아 직원 두 명과도 불륜을 저질렀다는 의혹도 받고 있다.

한편 <파이낸셜타임스>는 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 후임자 후보로 영국 반도체 제조업체 Arm의 르네 하스 CEO에게 접촉했다고 보도했다. 지난 2022년부터 Arm을 이끈 하스는 10여 년 전 엔비디아에서 7년간 근무했다.

엔비디아는 황 전 CEO의 사임 이후 콜레트 크레스 현 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡기로 했다고 밝혔다. 그와 별개로 엔비디아 이사회는 정식 CEO 선임을 위한 절차에 착수한 상태다. 회사는 외부와 내부 모두에서 후임자를 물색하겠다고 밝혔다.

▲지난 9월 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 이스트룸에서 엔비디아의 젠슨 황(Jensen Huang) 회장 겸 CEO가 도널드 트럼프 미국 대통령이 주최한 기술 업계 리더들을 위한 오찬에 참석했다. 이 자리에는 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 상무장관, 사티아 나델라(Satya Nadella) 마이크로소프트 CEO, 그렉 브록먼(Greg Brockman) 오픈AI 회장, 마크 저커버그(Mark Zuckerberg) 메타 CEO, 마이크 존슨(Mike Johnson) 미국 하원의장, 리사 수(Lisa Su) AMD CEO 등도 함께했다. ⓒ로이터=연합뉴스

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